Este domingo 28 de mayo, España celebra la fiesta de la democracia. Después de cuatro años, los municipios de todo el país votan para elegir la conformación de los Ayuntamientos —salvo en algunos casos, en los que no ha habido candidaturas suficientes para poder convocarlas— y al mismo tiempo se celebran también elecciones autonómicas en casi todas las comunidades, salvo en las cuatro históricas (Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía) y en Castilla y León, que celebró comicios adelantados en 2021.

Más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas para las municipales, y cerca de 20 millones lo hacen en las comunidades autónomas. Después de una campaña electoral marcada, entre otras cosas, por las polémicas listas de Bildu que incluían candidatos condenados por delitos de sangre —los propios candidatos se comprometieron a no asumir sus cargos en caso de ser elegidos— y también por los casos de compra de votos en Melilla y en Mojácar (Almería), el último día antes de las elecciones se 'apagan' los llamamientos al voto en lo que se conoce como jornada de reflexión, un día para pensar en los partidos a los que los votantes entregarán su apoyo.

Para no perderse en un proceso que es complejo aunque necesario, en laSexta recopilamos las dudas más frecuentes de las elecciones, con sus respectivas respuestas, en una completa (pero breve) guía electoral:

Cómo y dónde votar: cómo saber qué mesa electoral te corresponde

La Oficina de Censo Electoral remite por correo ordinario una tarjeta censal a todos los electores en España con sus datos de inscripción en el censo, en la que se informa de la mesa y el colegio en el que corresponde a cada uno votar. Ante la posibilidad de que alguien no la haya recibido o la haya extraviado, existen varias maneras de saber dónde votar, en función de sus datos censales:

Por Internet: en la página web del INE se puede consultar la mesa y local electoral que le corresponde a cada uno

que le corresponde a cada uno Por teléfono, llamando al número gratuito 900 343 232

Desde qué hora y hasta cuándo se puede votar este 28M

Los colegios abren a las 8:00 de la mañana para la constitución de las mesas electorales, pero el horario de votación empieza algo después. Una vez constituidas las mesas, se podrá empezar a depositar el voto en la urna pertinente, ya sea para las municipales o autonómicas, o también a los Cabildos insulares en los casos que corresponda.

Horario para votar: de 9:00 a 20:00

El horario en el que se permite votar puede, no obstante, ser extendido en el caso de que la mesa se constituya más tarde o también si hay algún incidente que paralice el proceso durante un tiempo. El horario se extenderá tanto tiempo como se haya paralizado el proceso de votación y corresponde a la mesa electoral anunciarlo.

¿Se puede votar después de las 20:00 si no se extiende el horario?

Si no se extiende el horario de votación, las urnas se cierran a las 20:00, aunque se trata de una hora aproximada: si en ese momento hay gente en el local electoral (o incluso en su acceso) que aún no haya podido votar, la mesa electoral debe permitirle el paso, pero no se permitirá el de nadie que no esté ya en el interior de las instalaciones.

Permisos en el trabajo para ir a votar

En el caso de que te toque trabajar, te corresponde un permiso para ir a votar: se trata de una cantidad de horas determinada en las que te puedes ausentar de tu puesto, siempre que sea para ir a ejercer tu derecho. El número de horas que te corresponden (sin que esto se reste de tu salario) depende de la cantidad de horas que tu horario laboral coincida con la jornada de votación.

Si tu horario laboral coincide de dos a cuatro horas con la jornada de votación, te corresponden dos horas para ir a votar .

. Si tu horario laboral coincide de cuatro a seis horas con la jornada de votación, te corresponden tres horas para ir a votar .

. Y, por último, si tu horario coincide en más de seis horas con la jornada de votación, te corresponden un máximo de cuatro horas para ir a votar.

¿Quién se presenta en estas elecciones?

Dado que se trata de varios procesos electorales, no hay una única lista de candidatos a los que votar este 28 de mayo. Esto quiere decir que es importante buscar la lista de candidatos del proceso electoral que le corresponde a cada uno. Aquí puedes consultar algunas de las listas de candidatos y partidos que se presentan este 28 de mayo, en función de la zona geográfica:

Candidatos de las elecciones autonómicas

Candidatos de algunas elecciones municipales

Como es lógico, es importante conocer los programas de los partidos que se presentan en cada zona. Aquí puedes consultar algunos de los que han sido publicados:

Tus opciones: votar, nulo, en blanco o no votar

Muchos votantes saben con antelación a quién quieren dar su apoyo en unas elecciones, aunque en España existe un alto porcentaje de electores indecisos. Durante la campaña, son muchos los que deciden su voto; otros esperan a la jornada de reflexión y algunos llegan a las urnas sin tener muy claro a quién votar. Es por eso que, además de elegir alguna candidatura concreta, también se puede tirar por otras opciones que en España son posibles, dado que el voto no es obligatorio sino que es un derecho que se puede ejercer... o no. Así pues, existen otras tres opciones a la hora de participar en las elecciones, incluso una de ellas es no hacerlo:

Voto nulo : el voto nulo no se considera voto válido, aunque es una manera en la que el votante manifiesta su desencanto con la política o su incapacidad de encontrar un partido o programa concreto que lo represente.

: el voto nulo no se considera voto válido, aunque es una manera en la que el votante manifiesta su desencanto con la política o su incapacidad de encontrar un partido o programa concreto que lo represente. Voto en blanco : el voto en blanco sí suma como voto válido, pero no se le suma a ninguna candidatura. Eso sí, suma para el recuento de votos, por lo que dificulta a los partidos más pequeños llegar al umbral mínimo de representación.

: el voto en blanco sí suma como voto válido, pero no se le suma a ninguna candidatura. Eso sí, suma para el recuento de votos, por lo que dificulta a los partidos más pequeños llegar al umbral mínimo de representación. Abstención: no votar es otra opción y aunque no sume, es una muestra o bien de la desafección política o del desinterés por parte de la sociedad para con la política local o autonómica, en este caso.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Para depositar el voto en la urna es imprescindible identificarse ante la mesa electoral. No se puede votar en una mesa que a uno no le corresponda (ha de estar inscrito en la lista de electores de esa mesa en concreto), por lo que habrá que demostrar que realmente uno es la persona que dice ser. No obstante, se facilita bastante la identificación en unas elecciones, a diferencia de en otros trámites administrativos, en los que únicamente es válido un documento nacional de identidad o una tarjeta de residencia en vigor. Para las elecciones, se puede votar con cualquiera de estos documentos:

DNI

Pasaporte con fotografía

Carnet de conducir

Carnet de conducir digital desde la aplicación miDGT

Tarjeta de residente, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean

Tarjeta de identidad, para personas extranjeras nacionales de países con los que España tiene suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho al voto

Pero, además, no hace falta que esté en vigor, es decir, sí que se puede votar con un documento caducado. Según la legislación nacional, "no importa que estén caducados", mientras lleven la fotografía. Eso sí, han de ser originales porque lo que no se puede hacer es votar con una fotocopia de cualquiera de estos documentos.

¿Cuánto dura el escrutinio?

El escrutinio (o recuento de votos) comienza una vez que se cierran los colegios electorales, algo que ocurre, si no hay incidentes, sobre las 20:00 del día en cuestión. A partir de este momento se empiezan a contar las papeletas que se lleva cada candidatura para, posteriormente, anotar los datos en un documento conocido como acta de escrutinio, que es el que luego se envía a las juntas electorales para proceder al escrutinio definitivo.

El tiempo que se tarda en contar los votos depende, como es lógico, del número de electores que han depositado sus papeletas: no se tarda lo mismo en contabilizar los votos de una mesa electoral en la que se vota sólo a elecciones municipales con un censo de 300 votantes, que una en la que se votan municipales y autonómicas con un censo de 2.500 personas.

¿Cuándo se conocen los resultados?

Una vez cerradas las mesas electorales aparecen las conocidas como encuestas jesuitas o encuestas a pie de urna: a diferencia de los sondeos ordinarios, estos ofrecen datos en función de las respuestas de los propios electores. Es decir, ya no se pregunta a los votantes a quién tienen previsto votar, sino a qué partido han votado. A priori, son encuestas más fiables (si se saben analizar correctamente los datos), aunque no se realizan en todas las circunscripciones o regiones, debido, en parte, a su alto precio. Eso sí, cuando se publican tampoco hay que considerarlas una realidad, aunque pueden servir de termómetro para ver cómo se está movilizando el voto en cada zona.

Los primeros resultados reales, sin embargo, suelen empezar a aparecer sobre las 21:00, una hora después de que cierren los colegios. No obstante, también es importante tener en cuenta el porcentaje de voto escrutado para comprender los resultados: cuando el escrutinio es muy bajo, es decir, en los primeros instantes en los que se publican los resultados, se conocen los datos de las mesas electorales más pequeñas, las que han procedido al escrutinio de manera más rápida.

Los resultados que se conocen el mismo día de las elecciones son los provisionales y aunque no difieren en mucho de los definitivos, para éstos hay que esperar en torno a una semana. En función del tipo de elección, los resultados se conocerán antes o después: en unas elecciones únicas de una comunidad autónoma puede que se conozcan más temprano (en las últimas de Andalucía, sobre las 22:00 ya había resultados con el escrutinio muy avanzado), mientras que en las últimas municipales se tardó algo más, por lo que hay que estar pendiente del porcentaje de voto escrutado para saber cuánto de 'definitivos' son estos resultados provisionales.