En las elecciones que se celebraron cuando aún podíamos decir que estábamos en pandemia, había turnos para ir a votar. Pero eso se acabó. Para este domingo 28 de mayo no existen franjas horarias diferenciadas para que unos voten en un momento determinado y otros lo hagan en otro, por lo que los horarios de las elecciones son, en esta ocasión, los mismos para todo el mundo.

Lo cierto es que la hora a la que abren los colegios electorales no es la misma a la que se puede empezar a votar. Los colegios electorales abren más temprano, normalmente sobre las 8:00 de la mañana, para que todas las personas que han sido llamadas para conformar las mesas electorales (también los suplentes) se presenten y se puedan constituir las mesas de cara a los comicios. Durante esta primera hora de apertura, los integrantes de las meas electorales tienen que verificar que no hay problemas con el material electoral (urnas, cabinas, sobres, papeletas...) y también dedican parte del tiempo a acreditar a interventores y apoderados.

Es a partir de las 9:00 cuando se puede empezar a votar. A partir de esta hora las mesas ya deberían estar constituidas y preparadas para empezar a recibir a los votantes a los que corresponda. A partir de esta hora, los electores podrán acudir a la mesa y sección que les haya tocado —si no sabes dónde votar puedes consultar cómo encontrar tu mesa electoral— y, tras identificarse, introducir sus papeletas dentro de las urnas pertinentes.

Once horas de votación... como mínimo

El horario de votación se extiende, como siempre, hasta las 20:00, momento en el que la persona que haya sido designada presidente o presidenta de la mesa electoral anuncia el final de la misma. Lo cierto es que las 20:00 no es una hora exacta de cierre: si a esa hora todavía hay gente en el local electoral (o incluso en su acceso) que aún no haya podido votar, la mesa electoral debe permitirle el paso, pero no se permitirá el de nadie que no esté ya en el interior de las instalaciones.

También existe la posibilidad de que se extienda el horario de votaciones: una opción de que esto ocurra es que un colegio electoral o una mesa concreta hayan retrasado su apertura, por la razón que sea. Esto ocurre cuando hay algún problema con la constitución de la mesa, es decir, cuando no se presentan todos los votantes que han sido llamados a formar parte de la mesa electoral y tampoco lo han hecho los suplentes.

Otro caso que podría extender el horario de votación es si se diera algún incidente a lo largo de la jornada que detuviera el proceso de votación, como podría ser la ausencia de papeletas de alguna candidatura en concreto, ausencia que no pueda ser suplida. en este caso la interrupción no puede durar más de una hora, y el horario de votación se extenderá el mismo tiempo que ésta haya sido suspendida.