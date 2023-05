Las mujeres son las protagonistas de Angüés, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca de apenas 367 habitantes donde un grupo de mujeres, liderado por Herminia Ballestín, ganó por mayoría absoluta en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

Se presentaron bajo el partido fundado por ellas mismas, Mujeres por el Municipio de Angüés (MPMA), y obtuvieron 125 votos de los 236 en disputa en las elecciones del 2019. Ballestín, que lleva en el municipio más de 40 años, se hizo con el bastón de mando del consistorio entonces, relevando en el cargo a Antonio Moreno (PSOE), quien había ocupado la Alcaldía durante 17 años de manera ininterrumpida.

Siempre pensaron en una agrupación compuesta solo por mujeres. "¿Por qué no? Está comprobado que tenemos más mano izquierda y que sabemos gestionar", señalaba hace un tiempo a la agencia EFE. Lo que no se imaginaban es que iba a causar tanto revuelo. "Pensaba que esto era un tema ya superado, pero una cosa es la teoría y otra llevarlo a la práctica, y más en un pueblo pequeño", explicaba. Por ello, no faltaron tampoco "comentarios jocosos" o las "típicas bromas" del estilo de "¿dónde van tantas mujeres juntas?". Pero lo importante es que consiguieron el apoyo mayoritario de sus vecinos y este año tienen las expectativas en conseguir mantener la Alcaldía.

En 2023, repite como cabeza de lista Ballestín, acompañada de Adela María Alfaro, María Jesús Agustín, Ana Violeta Bernardos, Mariella Araújo, Elena Catalán y Ana Ruiz, además de María de Marco como suplente. Es la primera candidatura que aparece en la lista de candidaturas proclamadas por la Junta Electoral de Huesca, y esperan ser las primeras en resultados. "Nos presentamos con actitud de servicio, no con grandes promesas", aseguraban a 'El País'.

"Lo que nos une a todas es el pueblo, no la ideología"

Cuando Ballestín llegó a la Alcaldía, bromeaba acerca de esas bromas sobre el hecho de que su partido estuviera formado sólo por mujeres. "Cuántas veces ha habido candidaturas formadas solo por hombres y nadie ha dicho nada!", aseguraba, pero quitándole hierro al señalar que los que le une a todos es "el pueblo" y "eso no entiende de ideologías".

En su equipo de gobierno ha contado con mujeres con formaciones y criterios diferentes. Algunas son del pueblo "de toda la vida" y otras han llegado hace unos años, pero todas se encuentran en el mismo punto: creen en las posibilidades de Angüés, ubicado a unos 20 kilómetros de Huesca y del que dependen otros dos municipios, Velillas y Bespén. Precisamente son esas que no llevan mucho tiempo en el pueblo las más optimistas: "Es curioso, pero ocurre que los que han vivido siempre aquí lo ven todo más pesimista", reconocía entonces.

Entre las mujeres que han formado el Gobierno municipal durante los últimos años están la hoy suplente en la lista María de Marco, profesora en un instituto de Huesca, que llegó al pueblo con su marido hace menos de una década y que construyó una casa ecológica dedicada al turismo rural; Ana Ruiz, que trabaja en el registro de la propiedad, vive con su familia en Belillas desde hace más de 12 años y Ana María Estrada, en Bestén, que coordina una empresa familiar de embotellado de vino.

Gestionar pensando en el pueblo

Cuando llegaron a la corporación lo tenían claro: había que gestionar pensando en el pueblo, y eso pasaba por mantener la población. Su idea era poner en valor la calidad de vida que ofrecen los pequeños municipios para atraer familias, propiciar nuevos negocios y, sobre todo, mantener abierta la escuela. "Son pequeñas cosas, necesidades muy básicas", señalaba Ballestín, en las que todas, independientemente de su ideología política, están de acuerdo. Por eso renunciaron a ir bajo unas siglas y presentaron una lista independiente, aclara Ballestín, quien, en su juventud, sí que integró candidaturas de distintos partidos.

Después de ir perdiendo población, aunque con una subida en la demanda de alquiler (sobre todo después de la pandemia), el Ayuntamiento puso en marcha un proyecto pionero en la comarca de la Hoya de Huesca para dar acceso a la vivienda a los más jóvenes. Tal y como señalaban fuentes municipales a elDiario.es. La idea era "dar apoyo a la población joven en el proceso de emancipación", para que no tuvieran que trasladarse a grandes núcleos de población, pero también para generar cierto arraigo en el municipio.

¿Angüés es ahora un municipio feminista? Las cuatro concejales electas huyen de esta etiqueta. Les gusta más hablar de mujeres que quieren hacer cosas por su pueblo. "Oigo a veces que nosotras, las mujeres, tenemos que llegar a lo más alto, y muchas lo hacen, pero también hay que llenar parcelas pequeñas", concluía.

Desde la agrupación son conscientes de que se trata de un proyecto únicamente municipal. "Empezamos y acabamos aquí", explicaba a 'El País' la propia Ballestín. En la misma línea se expresa Alfaro, su número dos: "Lo interesante de esto es que nadie busca el beneficio personal, esto va de construir comunidad para el pueblo". En estos cuatro años han dejado el consistorio en superávit, han eliminado el sueldo del alcalde — y han suprimido los aguinaldos y cenas de Navidad. Menos gastos y más proyectos.

Este año, Mujeres por el Municipio de Angüés buscará repetir aquel triunfo electoral frente a las otras dos candidaturas que se presentan: la del PP, liderada por otra mujer, María Pilar Ciprés, y la del PSOE, con José Antonio Camacho a la cabeza.