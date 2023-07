"El PP tiene que hacer un examen de conciencia primero para hablar de lo que puede ser la lista más votada". Es el mensaje que José Luis Rodríguez Zapatero ha lanzado a Alberto Núñez Feijóo después de que este amenazara con llamar a "todos y cada uno de sus 'barones'" si los 'populares' ganan las elecciones y Pedro Sánchez no le permite gobernar.

"Nosotros lo hicimos con ellos y no ha habido correspondencia", ha recordado el expresidente socialista, que ha incidido en que el PSOE "se abstuvo para que Rajoy fuera presidente y no fuéramos a unas terceras elecciones" y luego el PP "no correspondió". En este sentido, Zapatero ha opinado que el dirigente 'popular' "debería dirigirse a la ciudadanía" y le ha recomendado "un poco de prudencia a la hora de dirigirse así al PSOE".

Así se ha pronunciado este miércoles ante los medios de comunicación, en una intervención en la que Zapatero ha contrapuesto un proyecto político "de luces" -"reformista, modernizador, aliado del conocimiento", ha dicho- frente al de "sombras" que propone la derecha, que solo busca "derogar" y se posiciona del lado del "oscurantismo" y la "negación de la ciencia".

"España va a decidir de aquí al día 23 si quiere una mayoría modernizadora, reformista, del lado del conocimiento, de la ciencia, de la cultura, del lado de la igualdad, inequívoca", ha aseverado Zapatero, que se ha preguntado cómo en 2023 "se puede dudar sobre si se puede admitir más o menos machismo" en el año 2023 y aludir a "un divorcio duro" al hablar de violencia machista, como hizo el propio Feijóo al hablar del candidato de Vox condenado por maltrato en la Comunitat Valenciana.

Un discurso, ha advertido, que recuerda al que culpabilizaba a las víctimas. "Ellas son 1.300 mujeres asesinadas por hombres desde que hay registros", ha incidido Zapatero, que ha alertado: "Si no se tienen estas convicciones vamos a un país de sombras, que es el país que proyecta la derecha".

Asimismo, Zapatero ha salido en defensa de Sánchez, aseverando que "esta democracia no puede pasar un expediente de tanta injusta acusación e infamia a un presidente limpio y decente": "Llegó a la Presidencia con el compromiso de poner limpieza después de lo que habíamos vivido y lo ha cumplido", ha sentenciado.