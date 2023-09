La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha seguido con la estrategia aplicada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al no hablar ella durante la intervención de su formación en el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La también vicepresidenta segunda en funciones ha dejado en manos de la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ninguneando al líder de los 'populares'.

Lois será la única representante de Sumar que suba a la tribuna en la jornada de este martes, según destacan desde el grupo parlamentario. En su intervención desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la portavoz ha criticado el "ruido" durante el debate de investidura y que no se haya hablado de "política útil".

La diputada ha acusado a Feijóo de hacer "perder mucho tiempo", pero asegura que no están para celebrar una investidura, sino el final de un viaje". "Un viaje que comenzó el 23J y que ha sido errático y triste y lleno de mentiras y bandazos. Un viaje a ninguna parte", ha insistido, repitiendo las mismas palabras que ha usado la mañana de este martes en una declaración a los medios de comunicación.

La portavoz ha reprochado al líder 'popular' que no haya pronunciado ni "una sola palabra en gallego" y eso que "fue presidente de la Xunta de Galicia". Lois, que ha centrado su intervención en un ataque a Feijóo, le ha preguntado que por qué "ha abdicado de la investidura": "Es incapaz de asumir el lugar que le dieron las urnas. Ha tenido que convocar una movilización en la calle". "Ha venido hoy a hacernos creer que no será presidente por no ceder, pero realmente no será presidente porque su alianza con la ultraderecha no le permitirá ser presidente", ha aseverado.

En cuanto a la amnistía, la diputada ha asegurado que "es una oportunidad para pasar página". Lois ha asegurado que la derecha viene con el "no" a la posible aprobación de esta ley, pero que "hay millones de españoles que quieren entenderse". En este contexto, Lois ha salido en defensa de una amnistía sosteniendo que "no va para las élites políticas" y defendiendo que se trata de "un paso más" en Cataluña después de los indultos a los dirigentes encarcelados del 'procés'.