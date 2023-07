Guardiola continúa y hace referencia a su condición de ser la primera mujer Presidenta de Extremadura. "Voy a ser la primera mujer que preside está región y eso es una muestra de.los nuevos tiempos. No me hace mejor ser mujer pero tampoco peor. No deberíamos elegir entre el trabajo y la familia" resalta la política del PP. Además, pide reconocimiento a muchas mujeres "que han aportado desde el PP al feminismo... Becerril, Aguirre, Ayuso, Barberá". "Las mujeres del PP no admitimos lecciones de feminismo" subraya la candidata.