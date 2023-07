El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha puesto en valor en una entrevista en Al Rojo Vivo las figuras de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Preguntado sobre qué le parece que Felipe González no haya firmado aún ningún manifiesto de apoyo a su candidatura para el 23J, Sánchez se ha mostrado contundente: "tanto Felipe González como Zapatero han sido los mejores presidentes del Gobierno de España. González nos metió en Europa y Zapatero nos trajo la contemporaneidad, de la que nos quieren sacar ahora la derecha y la extrema derecha".

Sánchez ha insistido en que "Felipe González fue la causa de que yo me afiliara al PSOE en 1993, cuando todo el mundo pensaba que iba a perder las elecciones. Frente a todos los pronósticos ganó Felipe González". "No son palabras políticamente correctas, así lo siento", añade.

"¿Le duele o no le duele que Felipe González no firme?", insiste Antonio García Ferreras recordando que Zapatero está mucho más activo en la campaña electoral. "Hay un activismo de Rodríguez Zapatero que admiro", explica Sánchez. Sobre González iniste: "no lo mido en esos términos, Felipe González ha sido uno de los grandes presidentes de la histioria de la democracia y cuenta con mi admiración total y absoluta".

Un manifiesto con históricos del PSOE

El manifiesto al que se refieren es el firmado por exministros socialistas de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como otros veteranos cargos del partido, que han mostrado públicamente su apoyo al candidato a la reelección, Pedro Sánchez, reclamando al mismo tiempo el voto para la lista del PSOE.

El manifiesto lo firman exministros de la etapa de Felipe González como la que fuera ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández; el exvicepresidente y exministro de Defensa, Narcís Serra; el exministro de Exteriores, portavoz del Ejecutivo entre 1985 y 1988 y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana; el exministro de Trabajo y Administraciones Públicas, ex secretario general del PSOE y exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia; el exministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; y el exministro y actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otros.

También firman el apoyo a Pedro Sánchez otros cargos relevantes durante las dos legislaturas de gobierno presididas por José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ellos, la exministra de Medio Ambiente y exconsjera andaluza, Rosa Aguilar; la exministra de Fomento, Magdalena Alvarez; los exministros de Trabajo, Jesús Caldera y Valeriano Gómez; los exministros de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos y Miguel Sebastián; el exministro y exportavoz del Gobierno, Pepe Blanco; las exministras de Vivienda, Beatriz Corredor y María Antonia Trujillo; el exministro de Justicia, Francisco Caamaño; o el exministro de la Presidencia y exvicelendakari, Ramón Jáuregui.

En la lista de apoyo al PSOE aparecen además otros veteranos cargos del partido, como el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono; el expresidente andaluz, Manuel Chaves; el expresidente catalán, José Montilla; y la exvicepresidenta y candidata al Congreso por Granada, Carmen Calvo.

En el manifiesto, los firmantes expresan que la petición de voto "no es solo un acto de lealtad" al PSOE. "Es, ante todo, expresiónde nuestra convicción de que el rumbo de España ha de ser el del país moderno, europeísta, abierto, reformista, justo y cohesionado, que quiere la mayoría social y por el que hemos trabajado desde los gobiernos socialistas", han defendido.