Los candidatos enfilan la recta final de una intensa campaña electoral cuyos últimos días se están haciendo largos para Alberto Núñez Feijóo, que ha encadenado una sucesión de tropiezos en la última semana. Así, Pedro Sánchez se ha mostrado confiado en una "remontada" socialista en un mitin este jueves, frente a un PP, ha dicho, que llega "desfondado" a la cita con las urnas.

Un optimismo que ya manifestaba horas antes en Al Rojo Vivo, donde el presidente del Gobierno insistía en que "el PSOE va a ganar las elecciones"y aseguraba estar "agradecido" por ver "a la España progresista como hacía años que no se veía".

De su parte, el candidato 'popular' ha prometido este mismo jueves que si gobierna cambiará la ley electoral para prohibir la convocatoria de comicios en julio y agosto, olvidando que Galicia ya celebró elecciones en pleno verano cuando él presidía esa comunidad autónoma por la pandemia.

Una promesa electoral que llegaba horas después de no acudir al debate electoral de la televisión pública, el último de la campaña. Una ausencia que Sánchez ha achacado a que "Feijóo no se quiere hacer la foto con su pareja de baile", Santiago Abascal, y que también le ha afeado Yolanda Díaz, que ha apostado por obligar por ley a los candidatos a acudir a los debates.

La candidata de Sumar también ha opinado este jueves que el líder del PP lleva una mala semana y que va a perder las elecciones. Y es que Feijóo arrancaba el lunes con lo que altos cargos de su propio partido han reconocido como "el gran tropiezo" de su campaña, al sostener en 'TVE' que su partido "nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC". Un dato que es falso, y que él mismo calificaría posteriormente de "inexactitud".

Tras este primer bache, el candidato del PP intervenía el miércoles en ARV con nuevas excusas para justificar su ausencia en el debate de 'RTVE', de la que llegó a culpar al Gobierno. También explicó que una lumbalgiale había obligado a hacer un parón en su agenda de campaña y trató de defender que desconocía que Marcial Dorado era narcotraficante cuando ambos fueron fotografiados juntos de vacaciones en los 90: "Ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet", adujo.

Un argumento que difícilmente se sostiene, habida cuenta de que Dorado ya había sido detenido en la 'Operación Nécora' -el primer gran golpe contra la droga en Galicia- años antes de la ya célebre instantánea junto al hoy presidente del PP.

Una última semana de campaña complicada para Feijóo frente a una izquierda que se muestra esperanzada. Incluso las encuestas -que desde el lunes no se pueden publicar oficialmente- podrían estar dando un giro: el presidente de GAD3, que el lunes hablaba de una amplia ventaja de la derecha, este jueves ha señalado que "el partido, hasta que no se cuenta el último voto, no está decidido".