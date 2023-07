A pocos días de las elecciones generales, y a pesar de lo que dicen las encuestas, Narciso Michavila, sociólo y presidente de GAD3, lanza un mensaje de esperanza a la izquierda. A pesar de que Michavila durante la campaña siempre ha dado buenos resultados al PP, ahora avisa de que "hasta que no se cuente el último voto", el partido sigue.

"Hay que reconocer que hay unos millones de españoles que están votando para que Sánchez siga en el poder", ha dicho Michavila en 'esRadio'.

Como ya no es legal publicar encuestas electorales en los últimos días previos a los comicios, ha asegurado que no revelará nada. "Pero el partido, hasta que no se cuenta el último voto, no está decidido".