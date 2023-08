Un día después de apoyar con sus votos al PSOE para presidir el Congreso, Carles Puigdemont reivindica que "la narrativa construida sobre Junts no era correcta", frente a quienes piensan que el partido independentista "ha vuelto al redil".

A través de Twitter, el expresident catalán ha advertido este viernes de que algunos análisis del acuerdo con el PSOE para la formación de la Mesa "relatan por encima de sus posibilidades" o "salen relatados de casa". "Lo puedo entender para que tengan necesidad de justificarse y encajar la realidad de hoy con relatos anteriores. Es tan previsible como inevitable", agrega.

Puigdemont critica que "mientras no han tenido necesidad de Junts, los de allá y los de aquí no han tenido ningún interés en conocer qué era ni qué pensaba y se han contentado con la caricatura debidamente alimentada por sus amplios círculos de influencia mediática". "Ahora que la necesidad les estrecha, y como no han tenido más remedio que empezar a hacer tratos, perciben que la realidad no es exactamente como se la habían pintado", sostiene.

Además, critica que "la conclusión a la que llegan" algunos no pasa "por pensar que quizá la narrativa construida sobre Junts no era correcta y que han vivido en el error todos estos años", sino que -por "arrogancia", sugiere- prefieren pensar que "Junts ha vuelto al redil" y "ha entendido de qué va esto de la política". "Si esto les hace felices, que lo disfruten", sentencia.

Puigdemont ha hecho estas declaraciones tras dejar claro el mismo día de la votación de la Mesa que, pese al acuerdo a este respecto, "la investidura está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones".

Sus palabras llegan también después de que el que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ironizara sobre el acuerdo del PSOE y Junts, dando la 'bienvenida' a estos últimos "a la política de los independentistas de ERC ñorda, traidora y 'botiflera'", en alusión a las críticas contra su propio partido.