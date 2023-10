El expresidente de la Generalitat de Cataluña y presidente del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo el referéndum del 1 de octubre de 2017y ha pedido no desaprovecharlo "buscando salidas personales". "El 1-O es un colosal ejemplo de resiliencia y resistencia. Con estas herramientas tenemos que hacer el trabajo pendiente, sin perder el aliento, sin perder nuestros puntos cardinales ni tampoco desaprovecharlos buscando salidas personales en vez de dar pasos adelante por el avance colectivo", ha dicho.

Ha hecho estas declaraciones en el acto de CdRep, ANC, Òmnium, AMI e Intersindical en el sexto aniversario del 1-O. Sin embargo, en su intervención no ha aludido a la negociación de Junts con el PSOE sobre una ley de amnistía.

Según Puigdemont, la fórmula para lograr la independencia ya existe y considera que solo hay que decidirse a aplicarla: "Lo tenemos en nuestras manos, pero depende de nuestra voluntad porque la capacidad la hemos y la habéis demostrado". "Tenemos que hacer lo posible no para una dispersión, sino para una confluencia de voluntades por la independencia para que el 1-O sea el nervio que determine la acción política", ha recalcado.

"Nunca hemos sido los de dejarlo pasar"

Según Puigdemont, la independencia se culminará también "con más autoestima, lo que no significa ausencia de autocrítica, con más empatía, lo que no significa comprensión absoluta, y con más convencimiento" de lo que el pueblo catalán es capaz de hacer, lo que no debe llevar a ignorar carencias y límites.

En su opinión, todos los intentos que ha habido para supuestamente restar trascendencia y legitimidad el 1-O, desde el campo contrario "y a veces desde el campo propio", han fracasado, y también ha criticado a los que han querido arrinconar, en sus palabras, el CdRep. "Hoy las cosas han empezado a cambiar, no lo suficiente, pero sí en la buena dirección. Y es necesario que entre nosotros exploremos más este camino y de manera más efectiva", ha sostenido.

Además, ha reivindicado que siempre han mantenido la posición: "Nunca hemos sido los de dejarlo pasar, los de pasar hoja o los de punto y final. Todo lo contrario. Hemos dicho que ni lo dejaremos pasar ni aceptaremos que nadie pase hoja en nuestro nombre", ha zanjado.