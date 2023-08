Alberto Núñez Feijóo arrancará la ronda de contactos para su investidura reuniéndose este miércoles con Pedro Sánchez. El líder del PP, sin embargo, no solo quiere hablar con el resto de grupos del Congreso -excepto EH Bildu-, sino también con los presidentes autonómicos. Al menos esa es la intención que el lunes trasladó su vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, porque estos no parecen muy dispuestos.

Y es en las últimas horas Feijóo se ha llevado un portazo tras otro por parte de aquellos dirigentes regionales que no pertenecen a su propio partido, después de que Sémper manifestara que "además de los grupos representados en el Congreso" también iniciaría "una ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos" para conocer su "posición" y "necesidades".

Así, este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha cerrado la puerta a un encuentro entre el president Pere Aragonès y Feijóo porque "no hay nada que hablar". "Aragonès no se reunirá con Feijóo ahora para hablar de nada", ha descartado, precisando que, si bien el Govern no ha recibido una petición oficial por parte del PP, en cualquier caso "no hay nada que hablar entre Aragonès y Feijóo sobre una hipotética investidura entre PP y Vox".

Por su parte, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, aunque ha omdocadp que hablará por teléfono con el líder 'popular' este mismo martes, ha advertido de que la negociación antes del debate de investidura "corresponde a los partidos" y no a los presidentes de autonómicos.

El político del PNV -partido que ha rechazado una y otra vez apoyar la investidura de Feijóo- ha reconocido que el líder del PP le escribió el lunes para mantener una charla y que se comprometió a hablar con él, "no en una reunión, sino una conversación telefónica". No obstante, ha considerado que "la negociación, en su caso, para la conformación de mayorías, para la elección de presidente y su investidura, no corresponde a los presidentes de comunidades autónomas".

A su vez, el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, calificaba el lunes como "exótico y muy poco respetuoso" con la Constitución que Feijóo pretenda incluir a los presidentes autonómicos en las conversaciones de cara a su investidura.

"Siempre estoy abierto a atender una llamada, pero desde luego yo no me voy a reunir con nadie para hablar del proceso de investidura del Congreso de los Diputados cuando no me compete a mí", zanjaba Barbón, que ve en esta propuesta a un Feijóo "jugando a la desesperada en la negociación" y a quien "las cuentas no le salen".

El lunes, tras confirmarse que Feijóo contactaría con Sánchez para pedirle una reunión, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, le instó a rectificar las "llamadas continuas al transfuguismo". Preguntado sobre esta cuestión, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, manifestaba en la 'Cadena SER' que "el que ha votado PSOE ha votado PSOE,lo mismo en Toledo que en Valencia o en Almería".