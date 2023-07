"Si os miento no solamente os pido que me echéis del Gobierno, si miento os pido que me echéis del partido. Empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles, jamás". Es la promesa que Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este jueves ante 5.000 simpatizantes del PP durante un mitin en Madrid. Un órdago que llega tras una campaña en la que el candidato 'popular' ha incurrido en varias faltas a la verdad, que él mismo ha excusado como "inexactitudes".

Y es que, ya el lunes, Feijóo sostuvo en una entrevista en 'TVE' el PP siempre había revalorizado las pensiones al IPC, a pesar de que esto no es cierto. Posteriormente, admitió haber cometido una "inexactitud" y se excusó así: "Si digo alguna cosa que no es correcta no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud". Precisamente, sus rivales le han echado en cara reiteradamente su falta de honestidad, con la que ahora se ha comprometido con este órdago ante sus seguidores.

Así, Yolanda Díaz le tachaba esta misma semana de "mentiroso compulsivo" y también Pedro Sánchez aseveraba este jueves en Al Rojo Vivo que las excusas que Feijóo adujo en el mismo programa para asegurar que no sabía que Marcial Dorado era narcotraficante cuando veraneaban juntos -"Ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet", esgrimió- son "mentiras" que "caen por su propio peso".

En cualquier caso, lo cierto es que Feijóo no tiene tanto reparo en acusar a Sánchez de mentir, tal y como ha vuelto a hacer este mismo jueves en una entrevista en 'RNE' en la que ha asegurado que él mismo, en todo caso, puede "cometer inexactitudes o decir una cifra que no sea exacta por decimales". "Que me llamen mentiroso no es algo que me moleste mucho", sostuvo.