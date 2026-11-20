El contexto José Luis Martínez-Almeida también ha celebrado la actuación del líder 'popular'. Durante su intervención en Metafuturo, el alcalde ha asegurado que Sánchez estuvo "irreconocible" y que el debate permitió comprobar la diferencia entre ambos dirigentes: "Ayer vimos a un presidente y a un expresidente".

El Partido Popular ha valorado positivamente el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, destacando que su líder salió vencedor. Cuca Gamarra criticó a Sánchez por basar su intervención en mentiras y no defender su gestión. José Luis Martínez-Almeida también celebró la actuación de Feijóo, afirmando que el debate mostró diferencias claras entre ambos líderes. Ester Muñoz, portavoz del PP, aseguró que Feijóo ganó el debate y destacó el formato como una oportunidad para comparar a los candidatos en igualdad de condiciones. En general, los 'populares' consideran que el debate fue un impulso para su campaña.

El Partido Popular ha hecho un balance muy positivo del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Por su parte, los 'populares' consideran que su líder salió vencedor del debate y han aprovechado las horas posteriores para reivindicar su actuación, cargar contra el presidente del Gobierno y defender que el encuentro evidenció dos modelos políticos diferentes. "La mentira y la negligencia frente a la verdad y la decencia", resumía Cuca Gamarra, que ve en el debate el impulso definitivo para afrontar los últimos días de campaña.

La dirigente 'popular' ha insistido en que los españoles pudieron comparar dos formas de gobernar y ha pedido aprovechar los nueve días que quedan hasta las urnas para movilizar el electorado: "Feijóo ganó el debate y Sánchez se dedicó a mentir, hacer lo que mejor hace". A su vez, como no podía ser de otra forma, la secretaria general del PP también ha cargado contra la actitud del líder socialista durante el encuentro. A su juicio, Sánchez basó su intervención en la mentira, evitó responder a las preguntas y no fue capaz de defender su gestión ni de dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.

"Lo que define es la mentira. Basó todo su debate en mentira", ha asegurado, considerando además que el presidente salió "derrotado" de un debate al que, según ella, no habría querido acudir. La dirigente popular ha rechazado también que Sánchez mostrase una actitud sosegada: "No le vi sosegado, le vi derrotado", ha señalado. En relación con las acusaciones de medias verdades y mentiras durante el debate, Gamarra ha vuelto a situar a Sánchez en el centro de sus críticas y ha recordado sus compromisos previos sobre la amnistía. "Aquí el rey de la mentira es Sánchez", ha afirmado.

Almeida: "Vimos a un presidente y a un expresidente"

José Luis Martínez-Almeida también ha celebrado la actuación de Feijóo. Durante su intervención en Metafuturo, el alcalde de Madrid ha asegurado que Sánchez estuvo "irreconocible" y que el debate permitió comprobar la diferencia entre ambos dirigentes. "Ayer vimos a un presidente y a un expresidente en ese debate", ha afirmado Almeida, que considera que Feijóo defendió sus propuestas, algo que no habría hecho, a su juicio, el socialista: "No es lo mismo debatir con zascas en el Congreso de los Diputados que en un cara a cara".

Almeida defiende que Sánchez "no fue identificable" en el cara a cara: "Hubo un presidente y un expresidente"

Almeida ha situado los principales problemas del Gobierno en la "decencia" y la gestión y ha cuestionado la estrategia de Sánchez de intentar movilizar al votante moderado en la recta final de la campaña. A su juicio, resulta extraño que el presidente haya crecido por la izquierda y busque ahora acercarse al centro, una estrategia que considera que evidencia que el PSOE está "desubicado".

El alcalde también ha criticado que Sánchez no abordase determinados asuntos que, según había anunciado Isabel Díaz Ayuso, esperaba que apareciesen en el debate. Almeida sostiene que el presidente no entró en esos temas ni en otros y ha señalado las reacciones de algunos socios de izquierdas, como Gabriel Rufián, en las redes sociales.

Ester Muñoz: "Feijóo ganó 5 a 0"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha mostrado su satisfacción con el resultado del cara a cara. En Onda Cero, ha asegurado que los populares prepararon un debate para ganar y para auditar los últimos ocho años de Gobierno de Sánchez. Muñoz considera que el formato permitió comprobar cómo se desenvuelven ambos candidatos en igualdad de condiciones, sin las limitaciones de tiempo a las que, según ha denunciado, Feijóo se enfrenta habitualmente en sus debates parlamentarios con el presidente.

"Feijóo ganó 5 a 0 más el minuto de oro", ha afirmado, rechazando las interpretaciones que apuntan a que Sánchez habría seguido una estrategia de desgaste o de ausencia de confrontación directa. "Lo raro es estar contento cuando pierdes", ha respondido. La portavoz 'popular' ha defendido que Feijóo volverá a salir a ganar en el próximo debate a cuatro, aunque reconoce que será un formato diferente, con más interlocutores y menos tiempo para cada candidato. En cualquier caso, asegura que el partido afronta ese encuentro con tranquilidad.

Muñoz también ha reivindicado la actitud de Feijóo durante el debate, al considerar que se comportó como el presidente del Gobierno que, a su juicio, España no ha tenido en determinadas situaciones: "Lo que cabe esperar a los españoles es que Feijóo siga haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos años, que es estar en los peores momentos con los españoles".

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