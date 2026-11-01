Feijóo tiende la mano a una Cataluña "decepcionada" y justifica sus pactos con Vox: "España está en fallo sistémico"

¿Qué ha dicho? El líder del PP se desmarca de la formación de ultraderecha negando "fichajes" y afirma que "hay que entender Cataluña" para ser jefe del Ejecutivo. "Por eso nunca serás presidente de España", replica Salvador Illa.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en una entrevista con 'La Vanguardia', ha defendido sus pactos con Vox, describiéndolos como un "ejercicio quirúrgico", y ha destacado a Cataluña como un eje central de su campaña hacia las elecciones del 29 de noviembre. Feijóo ha señalado que el único cordón sanitario del PP será con Bildu, mientras que con Vox y otros partidos autonómicos está dispuesto a dialogar dentro de la Constitución. Ha criticado la gestión actual de España, señalando un "fallo sistémico". Además, ha tendido puentes con Junts, a pesar de criticar su apoyo a Sánchez, y ha destacado la importancia de comprometerse con Cataluña. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha respondido irónicamente a Feijóo, sugiriendo que por su enfoque nunca será presidente de España.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, ha concedido una entrevista en 'La Vanguardia' en la que, además de hablar de lo sucedido en Urda, ha defendido sus pactos con Vox, que define como "ejercicio quirúrgico", mientras sitúa a Cataluña como uno de los grandes ejes en su camino hacia las urnas.

Y es que el 'popular' lo ha dejado claro. Ha dejado claro que el único cordón sanitario que va a poner su partido es con Bildu. Con Vox, tercera fuerza en el Congreso, nada, al igual que con el resto de partidos autonómicos "que quieran hablar dentro de la Constitución".

Porque para él lo de Urda ha dejado claro que "España está en fallo sistémico": "Todo funciona peor porque el país está sin gestión y sin mantenimiento. Los trenes chocan por la misma razón que las carreteras están llenas de socavones, la vivienda es imposible o se produce un apagón".

En ese sentido, ha afirmado que el PP "no ha fichado a nadie de Vox", después de que Santiago Abascal deslizara que el PP se metía en su terreno incluyendo en las listas para el 29N nombres como los de Cayetana Álvarez de Toledo o Xavier García Albiol.

El alcalde de Badalona es el número uno de la lista por Barcelona. De una provincia que Feijóo ve clave como también ve así al resto de Cataluña. "A esos socialistas decepcionados les pido que le den una oportunidad a un político constitucionalista y autonomista como yo", ha afirmado.

Illa: "Por eso no serás presidente"

Y es que los 'populares' han marcado a la comunidad catalana como una de sus prioridades. Según considera, la mayoría de los catalanes están decepcionados con Pedro Sánchez porque ven que no les ha correspondido a pesar de haberle apoyado. Además, dice que no aguantan "la atmósfera de tensión, de provocación, de crispación y de corrupción que está protagonizando".

Porque ha destacado que su voluntad no es centralizar y sí hacer "que la autonomía funcione y que el Estado tenga presencia en Cataluña". "Vengo de una comunidad autónoma donde buscamos un sistema de equilibrio lingüístico donde el 50% de los casos se imparte en gallego y el otro 50% en castellano. Ahora, en Galicia se habla más gallego que catalán en Cataluña", ha afirmado.

Para Feijóo, hay una cosa clara: "No se puede ser presidente de España sin entender, sin saber interpretar y sin tener compromisos explícitos en Cataluña".

Sobre esto ha respondido Salvador Illa en redes sociales. El socialista, president de la Generalitat, ha tirado de ironía ante la frase de Feijóo dándole la razón: "Efectivamente, por eso nunca serás presidente de España".

"Primero contra el catalán y ahora contra la amnistía. Curiosa manera de entender Cataluña", ha respondido.

"Sánchez se ha aprovechado de Junts"

Continuando con Feijóo, el líder del PP ha tendido puentes con Junts a pesar de afirmar que cometieron el error de hacer presidente a Sánchez. A su juicio, el socialista "se ha aprovechado de Junts para intentar consolidar la presencia del PSC en Cataluña".

"He de decir que con Junts hemos mantenido una línea de intercambio de pareceres en determinadas votaciones importantes en el Congreso. Al final han sido ellos y no el PNV los que votaron para que Sánchez no pudiera convalidar según que reales decretos leyes", ha expuesto.

Por su parte, Santiago Abascal afirma que ve al PP "demasiado preocupado" en competir con Vox "y no en competir contra el PSOE".

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