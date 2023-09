Alberto Núñez Feijóo ha llegado al Congreso de los Diputados en la mañana de este martes arropado por un gran número de diputados populares y compañeros del PP, que no han dudado en darle besos y abrazos y aplaudirle al tiempo que el líder del partido caminaba hacia el hemiciclo para defender su candidatura a la Presidencia del Gobierno en el debate de investidura. La intención, clara: exhibir su fuerza política, la mayor del parlamento.

Así, con Cuca Gamarra a su derecha y Elías Bendodo a su izquierda, y seguidos los tres por toda una masa de populares, ha querido Núñez Feijóo recordar que fue el ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, si bien sus números no han sido suficientes para lograr formar gobierno con otras fuerzas parlamentarias (necesita más de la mitad de los apoyos de la cámara para poder ser presidente).

No es lo que afirma él, atendiendo a su discurso de investidura, en el que ha asegurado: "Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Puigdemont nos ha ofrecido a los dos exactamente lo mismo", y ha añadido.