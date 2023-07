La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha admitido este sábado que el partido está manteniendo ya conversaciones con Junts en busca de una "unidad estratégica" ante una eventual investidura de Pedro Sánchez, para evitar un repetición electoral que "no interesa a la ciudadanía".

En una entrevista en el canal 3/24, la portavoz republicana ha revelado que "hay conversaciones y voluntad de entendimiento" con Junts, pero ha pedido "preservar" la discreción de esos contactos para no frustrar el objetivo de evitar unas nuevas elecciones. "Hay que ser lo máximo de discretos y respetuosos porque la unidad estratégica se tiene que construir fuera de los focos mediáticos", ha insistido Sans.

La portavoz de ERC ha recalcado que su partido trabajará para evitar un escenario de repetición electoral que, a su parecer, "no interesa a la ciudadanía de este país". "Sería muy complicado explicar a la gente que tiene necesidades del día a día que volvemos a ir a elecciones porque no nos hemos puesto de acuerdo", ha apostillado. Según Raquel Sans, las negociaciones para un posible investidura de Sánchez todavía no se han iniciado "formalmente", aunque ERC ya ha avanzado cuáles son sus reclamaciones, que "pasan por la amnistía y el referéndum y la necesidad de cumplir todos los acuerdos".

No obstante, ha añadido, para los republicanos también es "imprescindible" alcanzar acuerdos que permitan "dar atención a las necesidades más inmediatas de la gente" mientras se construye el "horizonte nacional". ERC celebró ayer un consejo nacional que acordó consultar a la militancia mediante una votación sobre la "posición final" de los diputados republicanos en el Congreso ante una eventual investidura de Sánchez.