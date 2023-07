Era la Nochevieja de 1982. Toda la familia de Aitor Esteban (Bilbao, 1962) estaba frente al televisor pero no para ver la retransmisión de las uvas como cada fin de año, sino una señal en euskera: "Nuestra televisión vasca es una realidad", pensó Esteban. El candidato del PNV recuerda con detalles la primera emisión de la ETB: "Estábamos toda la familia reunida delante del televisor para ver la primera emisión porque era como 'uf', increíble. El idioma marginado y fue impresionante verlo; un reconocimiento de nosotros mismos y de lo que somos, de nuestro idioma y de normalización".

Esa primera emisión de la televisión pública vasca es una de 'Las noticias de mi vida' del candidato del PNV al 23J. Esteban ha querido compartir con laSexta cuáles son las noticias que le han marcado, que recuerda con emoción, con incertidumbre y expectación, de las que recuerda casi cada detalle y cada sensación vivida.

Hay cosas que nunca cambian, pero eso [la caída del Muro de Berlín] me hizo pensar que si eso cambia así, cualquier cosa es efímera"

Los bloques del Muro de Berlín cayendo, con máquinas o incluso con martillazos para derrumbarlo... Esas imágenes en 1989 marcaron a Esteban. "A mí la caída de la URSS, porque fue en fases, pero sobre todo el gran símbolo fue la caída del Muro de Berlín. Para mí fue que el mundo se está abriendo y hay un mundo que yo quería descubrir y que creía que no iba a descubrir en mi vida. Todavía joven, piensas que hay cosas que nunca cambian, pero eso me hizo pensar que si eso cambia así, cualquier cosa es efímera", confiesa Esteban sobre ese enorme símbolo que le hizo pensar que los cambios son posibles.

Como amante del ciclismo, en una de las noticias de la vida de Aitor Esteban no podía faltar una victoria en el Tour de Francia que incluso lo hizo llorar. En 2001 Roberto Laiseka logró la primera victoria para un ciclista español en el Tour ese año. Fue en la última de los Pirineos, y el candidato del PNV iba en el coche con su familia: "En la radio, en el coche, íbamos con los chavales, mi mujer... de repente, tira, se escapa... va a llegar. Yo es que me eché a llorar, lloraba en el coche de alegría, de emoción. Un día grande. En general, seguramente mucha gente en Euskadi se acuerda de ese día, pero a mí por la proximidad a ellos, al proyecto, a Roberto, pues me funcionó más".

Estaba en la universidad, ya estaba afiliado al PNV y lo recuerdo bien, tenía examen de derecho político al día siguiente y no dormí esa noche"

"La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados". Es el terrible y desconcertante mensaje que suena en la televisión. Es el 23F, el intento de golpe de estado de Tejero. Todo el mundo recuerda dónde estaba, pero la incertidumbre y el miedo se dispararon lógicamente en quienes ya estaban en política. Esteban, aún estudiante universitario, pero ya afiliado al PNV, vivió una noche larga y de inevitable insomnio. "Estaba en la universidad, estudiando, ya estaba afiliado al PNV y lo recuerdo bien, recuerdo que tenía examen de derecho político al día siguiente y no dormí esa noche. Me imagino que en muchas lugares de organizaciones políticas ficheros de afiliaciones se llevarían a la casa de alguno para que no cayeran en manos de la represión si había un golpe de estado. Lo vivimos así, éramos muy jóvenes, si estabas implicado en política... Se llevaba muy pocos años de la muerte de Franco, uf, volver a aquello...", rememora Esteban, consciente de uno de los momentos más cruciales de la democracia española.

'Las noticias de mi vida', una serie de entrevistas a candidatos

Esta entrevista a Aitor Esteban se enmarca en una serie de entrevistas a diferentes candidatos de distintos partidos que se emiten en los informativos de laSexta. Pero no son entrevistas políticas al uso: son conversaciones en las que los políticos hablan de algunas de las noticias o acontecimientos que han marcado sus vidas. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver la entrevista completa.