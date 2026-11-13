Así es Julia de Arco, la rapera sevillana de 20 años que abrió la campaña de Pedro Sánchez y el PSOE en Sevilla

Julia de Arco, la joven rapera sevillana que ha participado en el arranque de campaña del PSOE en Sevilla

Con una tela cubriéndole el rostro, la joven protagonizó la apertura del primer acto de campaña del PSOE.

El Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) acogió este jueves la apertura del primer acto de campaña del PSOE en Sevilla de cara a las elecciones generales del 29N.

El evento estuvo amenizado por Julia de Arco, rapera sevillana de 20 años que salió al escenario con una tela cubriéndole el rostro.

Con un estilo denominado 'spoken word', que combina la poesía y el ritmo, dejó algunas frases que se han viralizado mucho en redes.

'A saco Paco, esto es un atraco', 'el voto es secreto' o 'más profesores y menos influencers' son algunas de ellas.

La sevillana, micrófono en mano, fue moviéndose por el escenario e interactuó bastante con un público que estaba entregado al show.

Julia de Arco, nacida en Sevilla en 2006, llegó a pasarle el micrófono a Pedro Sánchez y este se involucró en su 'performance'.

La joven empezó a componer con 16 años y en julio de 2025 sacó 'RAAAH!', su último disco.

Su estilo, que combina diferentes géneros, es cada vez más aclamado entre la juventud y ha llegado a cantar en festivales como el Alhambra Monkey Week, en Sevilla.