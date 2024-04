Los votantes de Esquerra y PP no están convencidos con sus candidatos para laselecciones de Cataluña. Según una encuesta de 'La Razón' para las elecciones del 12 de mayo en Cataluña, los electores republicanos elegirían a Oriol Junqueras como candidato por delante de Pere Aragonès. Por su parte, los populares cambiarían a Alejandro Fernández por la eurodiputada Dolors Montserrat.

En esa misma línea, a los antiguos votantes de En Comú les hubiera gustado ver antes a Ada Colau que a Jessica Albiach al frente de la candidatura de Comúns Sumar.

No obstante, el hipotético cambio de candidatos no tendría un gran impacto sobre los resultados electorales previstos. Según la citada encuesta, apenas daría dos escaños más a ERC que no llegaría a arrebatar al PSC la victoria. Por su parte, el cambio para el PP solo le daría un diputado más, al igual que les pasaría a los comunes.

Además, la encuesta también revela el respaldo mayoritario (65,5%) de los votantes del PSC al exministro Salvador Illa. En ERC, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sale claramente derrotado en las preferencias de sus votantes. Un 59,4% preferirían que liderara la candidatura republicana el inhabilitado Oriol Junqueras.

El triunfo entre sus votantes es mucho más evidente en el caso del expresident Carles Puigdemont. Es el candidato perfecto para el 81,2% de catalanes que se reconocen votantes de Junts per Catalunya. Entre ellos, solo el 9,4% preferiría a la expresidenta del Parlament Laura Borràs.

Y en el PP catalán, sus votantes también habrían optado por otro candidato. Frente al elegido, Alejandro Fernández (valorado con un 5,8) ganaría para liderar la lista la exministra Dolors Montserrat. Esta recaba un 53,4% de los apoyos de sus afines frente al 41,4% que reúne el candidato oficial.