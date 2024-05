La palabra 'pacto' ha sonado con fuerza en la campaña electoral de las elecciones catalanas y todo apunta a que seguirá sonando en las próximas semanas. De hecho, las negociaciones se han convertido en las protagonista de los debates de los principales candidatos al Parlament. También en el de laSexta del pasado lunes 6 de mayo, pues las encuestas publicadas hasta el momento no otorgan la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Es decir, ninguna formación recabaría los 68 asientos para acceder a presidir al Parlament en solitario y, por lo tanto, habría que recurrir a pactos.

Esto abriría tres escenarios posibles: un gobierno en el que el PSC de Illa (formación que lograría más votos que el resto) pacte con otra formación (o varias) para lograr los asientos suficientes, una coalición de formaciones independentistas o una posible repetición electoral. Las tres posibilidades están ahí, a la espera de la situación que dibujen los resultados el próximo domingo. Por el momento, lo único que han dejado PSC, ERC, Junts+, Comuns Sumar y CUP es que no van a pactar con Vox ni a Aliança Catalana. Así lo han materializado en un manifiesto "No aceptaremos, ni por acción ni por omisión, los votos de ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual mayoría de investidura ni, evidentemente, de Govern".

La firma que no aparece en este texto es la del PP. Tampoco la de Ciudadanos, formación a la que los sondeos le auguran la desaparición del Parlament. En cualquier caso, la suma de los asientos del PP más los de Vox y Aliança Catalana se quedaría a la mitad de los escaños que se necesitan para gobernar. Obtendrían unos 30 asientos, más o menos, de los 68 que hay que recabar. Tampoco sería suficiente un acuerdo entre PP y PSC, aunque la primera formación sí que se ha pronunciado sobre esta posibilidad exigiendo a Illa "seriedad, respeto a la palabra dada y que rompa con el separatismo" si aspira a contar con el apoyo de su formación tras las elecciones.

PSC y Junts+

Llegados a este punto, las miradas se dirigen a la formación que más votos tendría tras el 12 de mayo: el PSC se haría entre 38 a 41 asientos. La primera duda que salta es con qué formaciones o formación se plantea pactar el PSC. No se sabe, pero la realidad es que tiene dos posibilidades. Teniendo en cuenta las encuestas, PSC tendría los apoyos necesarios si negocia con Junts+, pues sumarían más de 70 asientos sobrepasando la mayoría absoluta, según los sondeos. Pero el candidato, Salvador Illa, no ha mostrado una opinión firme sobre esta posibilidad. Ha llegado a tantearla, pero también ha descartarla.

En cualquier caso, la periodista Ana Pastor considera que el candidato no eliminó en ningún momento esta posibilidad durante el debate de laSexta del lunes. Por su parte, desde Junts+, descarta que su partido comparta Govern con el PSC: "No pactaremos con los socialistas, no haremos presidente a Illa", dijo horas después de que Carles Puigdemont se pronunciara en el mismo sentido, aseverando que el candidato del PSC "representa la negación" del 1-O.

PSC, Comuns Sumar y ERC

El PSC tampoco rechazó, añade Pastor, acercarse a la izquierda de la mano de Comuns Sumar y ERC para lograr una mayoría. En el caso de pactar con estas dos formaciones, Illa lograría situarse cerca de los 70 escaños. ¿Y qué dicen estas formaciones? El actual presidente catalán y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que no formará de un futuro gobierno en esta región si no es el presidente porque defiende que quien ha ostentado la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, después de dejar de ejercer este cargo, tiene una "responsabilidad hacia la institución", en declaraciones a TV3.

En este sentido, ha señalado que su formación ha demostrado voluntad para llegar a acuerdos siempre que se tengan en cuenta sus propuestas: referéndum, la financiación singular y mejorar el Estado del bienestar. Sin embargo, Aragonés no reconoce al PSC, considera que ya "no es ese PSC de matriz catalanista".

Del lado de Comuns Sumar, su candidato a las elecciones europeas, Jaume Asens, ha manifestado su preocupación en torno a un futuro "gobierno del asfalto" del PSC y Junts+, que impulse el Hard Rock y la B-40, dos de las prioridades que recogen el programa electoral de la formación como proyectos a eliminar. Su candidata ha insistido a Illa para que desvele que pactos tantea de cara al 12M, ya que hace unos días "decía que una posibilidad es con ERC y con los comunes, pero claro, ¿cuál es la otra posibilidad?".

Junts y ERC

Por su parte, el candidatos de Junts+, Carles Puigdemont, descarta que la CUP pueda formar parte de un gobierno que él presida . "No veo a la CUP, francamente, formando parte del gobierno que yo presida, no les haré una oferta de gobierno. No creo que se sintiesen muy halagados de que les hiciese una oferta para entrar en un gobierno presidido por mí. La conversación duraría segundos, hemos de ser realistas", ha comentado recientemente sobre la formación que podría proporcionar este 4 a 8 asientos, según los sondeos.

Así, la alternativa sería recurrir a ERC, con el que la formación podría llegar a sumar los escaños necesarios. A pesar de que su candidato, Pere Aragonés, le ha echado en cara a Puigdemont que no hubiese querido debatir con él el posible pacto tras el 12M, ha respondido a la pregunta del expresidente catalán y candidato de Junts+ de si el día siguiente de las elecciones cuando le llame para formar gobierno y una mayoría independentista esta será su prioridad.

En este sentido, Aragonès recuerda que en ERC siempre han estado "a disposición de llegar a acuerdos si era con buenos contenidos, por tanto en este caso también lo será". Al mismo tiempo, matizó que desconoce cuáles son estos contenidos para Junts+, así como la intención de Puigdemont más allá de volver a España.