Las encuestas en Cataluña para estas elecciones del 12 de mayo dan como vencedor a Salvador Illa con ventaja suficiente con respecto a los siguientes en resultados, si bien nada apunta a una mayoría absoluta y el PSC necesitará apoyos para lograr la investidura. Por su parte, Junts+ y ERC aspiran a logran una mayoría suficiente que consiga sacar adelante un president independentista. Y ahí es donde entrarán en juego los posibles pactos y acuerdos de investidura que saldrán a partir de los resultados de este domingo en Cataluña.

Para ello, laSexta ha puesto de nuevo en marcha su Pactómetro, una calculadora de pactos con la que podrás configurar distintos bloques de pactos para ver quién puede alcanzar mayorías.

El Pactómetro, una idea original de Antonio G. Ferreras y de Al Rojo Vivo, estará disponible para los usuarios de laSexta.com una vez que empiecen a salir los resultados el 12M, para poder calcular pactos en función de resultados reales. Cualquiera podrá ir haciendo 'pruebas', sumando y restando los escaños que cada partido ha obtenido en las elecciones, y comprobar qué sumas serían necesarias para alcanzar la mayoría. ¿Cómo funciona el Pactómetro?

El funcionamiento del Pactómetro es muy sencillo: en un lado están los nombres de los partidos que se presentan a las elecciones y los escaños conseguidos. Hay que pulsar sobre ellos para ir sumándolos a la barra de mayorías, donde estará marcado con una línea el punto de la mayoría absoluta, 68 escaños en el caso del Parlament de Catalunya. Lejos de las mayorías absolutas de otras elecciones autonómicas, lo cierto es que la importante fragmentación de partidos en Cataluña da todo el protagonismo a los pactos, y hará que no sepamos exactamente qué pasará hasta el último momento. Puede incluso que en la misma noche del 12M no quede nada claro, así que, hasta que den fruto las negociaciones, lo que sí podremos hacer es jugar a configurar nuestras propias mayorías. Y la herramienta ideal para ello, cómo no, es el Pactómetro.