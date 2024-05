El Debat celebrado este lunes en laSexta, marcado por el choque constante entre candidatos, ha afianzado aún más la idea de que las elecciones catalanas que se celebran este próximo domingo -y sus posteriores pactos-, dejarán a Cataluña en una situación insólita: conseguir un Govern "arañando" pactos entre partidos o la posibilidad de una repetición electoral.

A seis días de que se abran las urnas, en un debate decisivo que se ha celebrado en el Parc Audiovisual de Catalunya, la complicidad entre los candidatos ha brillado por su ausencia. Todos parecían tener algo preparado para atacar al contrincante independientemente de su ideología. Ni siquiera entre los independentistas ha habido complicidad. Mientras el candidato de Junts, Josep Rull, ha tendido la mano a ERC para no "desaprovechar esta posición de fuerza" de "blindar elementos de autogobierno, de democracia y soberanía", el president Pere Aragonès, le ha echado en cara esa "llamada a la unidad cuando no se ha cumplido en 3 años". "La unidad se practica no se predica", le ha espetado.

Otro de los cara a cara de El Debat lo han protagonizado Aragonès e Illa por la financiación singular de Cataluña. El candidato de ERC le ha preguntado si "va a bloquear una financiación singular para Cataluña", mientras el candidato del PSC se ha mostrado "contrario al bloqueo". Garriga (Vox) afea a ambos que estén "escenificando un teatro".

Y es que muchos de los ataques de los candidatos del 12M se han centrado precisamente en Illa, el favorito de las encuestas. Si por un lado el candidato del PP echaba en cara a Illa sus "mentiras", la candidata de Comuns Sumar le espetaba a aclarar con quién pactaría. Pero los candidatos no solo han centrado sus ataques en el candidato del PSC. Entre ERC, Comuns Sumar y Vox también ha habido bronca.

"Usted me dijo que convocar elecciones era la mejor decisión que había tomado", ha asegurado Aragonès a Albiach, con Garriga interviniendo para hablar sobre la inmersión lingüística: "Usted garantiza el árabe y no el español". Alejandro Fernández se ha preguntado "qué ha pasado en una década" para que se "derrumben" los informes PISA, mientras Aragonès ha replicado que lo han causado "los recortes del PP".

Las confrontaciones han llegado incluso al bloque en el que los candidatos a las elecciones catalanas del 12 de mayo abordaban la crisis del agua en la región. Ignacio Garriga (Vox) ha culpado de la falta de agua en Cataluña a PSC, PP y Junts, partidos que "no han gestionado" dicha crisis. Salvador Illa ha defendido que las cuencas internas puedan autoabastecerse, descartando un trasvase del Ebro. Por su parte, Rull ha lamentado lo "devastadas" que dejaron las cuentas los miembros del tripartido, lo que les impidió llevar a cabo "reformas estructurales".

Los posibles pactos tras el 12M

La mayoría de las encuestas dan al candidato del PSC, Salvador Illa, como ganador de las elecciones catalanas. Aun así, las encuestas auguran que tanto el PSC como los partidos independentistas estarían lejos de obtener la mayoría absoluta. Esto abre la puerta a posibles pactos entre diferentes partidos. La periodista Ana Pastor ha comenzado El Debat preguntado precisamente a los candidatos y representantes del 12M por esos posibles pactos, pero ninguno ha querido mojarse al respecto. Ni siquiera ERC, socio del Gobierno español en el Congreso, ha afirmado que apoyaría al candidato socialista de ganar las elecciones.

Tampoco lo ha hecho Illa. Quien había abierto esta semana la puerta a pactar con Junts, no ha querido confirmar que así lo haría si fuera necesario. Ha hablado de "dos posibles escenarios": que, por un lado, siga el "bloqueo y la confrontación", o, por otro lado, "una nueva etapa, de diálogo". "Yo voy a ofrecerme para liderar y presentarme a la investidura como president. Vamos a dejar que hablen los catalanes", ha asegurado. La candidata de Comuns Sumar, Jessica Albiach, le ha echado en cara a Illa que no diga con quién va a dialogar para llegar a un acuerdo.

El resto de partidos tampoco han querido confirmar si harían president al candidato del PSC. Mientras Alejandro Fernández del PP se ha limitado a decir que fue "Illa fue quien descartó recibir los votos del PP" y que "sus socios preferentes son Puigdemont y los separatistas"; el candidato de Vox ha asegurado que el PSC "es un partido separatista más"; y el de Junts ha asegurado que, por mucho que diga el PP, ellos apoyarían al candidato socialista.

Choque por los impuestos y la sanidad pública en Cataluña

En la segunda parte de El Debat los candidatos han abordado los impuestos y la sanidad pública en Cataluña. Rull (Junts) ha lamentado el "déficit fiscal" que hay en la región. "No tiene lógica que se suban impuestos para que la señora Ayuso los baje en Madrid", ha criticado.

El candidato de Vox ha mantenido su ofensiva contra Aragonès, lamentando el "infierno fiscal" de Cataluña que destinan a "financiar inmigrantes ilegales". Albiach, por su parte, ha respondido por el presunto uso de Garriga de 50.000 euros de dinero público para pagar el AMPA de sus hijos o la peluquería, con Aragonès añadiendo que también pagó "heladerías en agosto" con ese dinero.

Ha sido en este bloque cuando Fernández y Vega se han enzarzado en una disputa por la sanidad pública catalana. "¿Quieren el modelo de Madrid? ¿Gente muriéndose en las residencias?", le ha preguntado Laure Vega (CUP) a Alejandro Fernández (PP). Así, la representante de la CUP en 'El Debat' -por la ausencia de la candidata Laia Estrada- ha criticado la propuesta sobre el impuesto de sucesiones que se plantea en la derecha, asegurando que la cuantía de este impuesto supone el presupuesto del Hospital Clínic de Barcelona.

Fernández, por su parte, ha criticado las palabras de Vega, asegurando que "el comunismo nunca ha funcionado", encontrando la respuesta de Vega: "¿Quieren el modelo de Madrid? ¿Gente muriéndose en las residencias?".

En cuanto a la materia de educación, la candidata a la presidencia de la Generalitat de Catalunya de la CUP, Laure Vega, ha lanzado un dardo multidireccional hacia el resto de candidatos participantes en este encuentro, excepto a uno, al del Partido Popular: "Solo Alejandro Fernández y yo hemos ido a la escuela pública".