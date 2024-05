Pedro Sánchez ha asegurado este sábado que el Ejecutivo defenderá la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo "por todos los medios del Estado de derecho" de unas "leyes de la concordia" de PP y Vox, dos partidos a los que asegura que "ya no se les distingue.

En un mitin de las elecciones catalanas en Montmeló (Barcelona), Sánchez se ha referido al comunicado de la ONU en el que instan a España a adoptar las medidas necesarias sobre las llamadas "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

"Le quiero decir al conjunto de la ciudadanía española, sobre todo a los que saben lo que significa la memoria democrática y lo que implica estar buscando toda la vida los restos de sus seres queridos, todavía enterrados en cunetas, que el Gobierno de España va a defender la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo por todos los medios del Estado de derecho", ha afirmado.

Sánchez ha denunciado que el PP y Vox traten de "manchar y enfangar la memoria democrática" de España con estas "leyes de la concordia", que, a su juicio, "mancillan el significado de una palabra noble, central en la convivencia democrática". "Si ha demostrado algo este informe es que ha puesto al PP de Feijóo frente al espejo. ¿Y sabéis qué ha visto? Al Vox de Abascal", ha señalado. El presidente ha lamentado que estas leyes "confundan" las víctimas con los verdugos, "equiparando la democracia con la dictadura".

Y es que el presidente del Gobierno ha insistido que el Partido Popular empieza a tener tantas similitudes con Vox que "ya no se les distingue": "Me tendréis dispuesto y con más ganas y fuerza que nunca porque por aquí han pasado Feijóo y Abascal, a los que no se les distingue ya. Comparten las mismas políticas, insultos, desinformación e incluso un ideólogo de cabecera: Aznar. Lo que ha hecho Aznar es llamar a intensificar el hostigamiento a este gobierno de coalición progresista".

"¿Cómo es posible que la paz social que se respira en España se vea enfangada por todo el barrizal que convierte en conversación pública la derecha y ultraderecha? Así funciona la máquina del fango que funciona. Ellos tienen sus seudomedios que ruedan bulos y luego tiene portavoces políticos que en el Congreso o parlamentos dicen 'qué escándalo'... Mi solidaridad a las víctimas de la máquina del fango. Lanzan el bulo, se replica y luego las entidades ultra derechistas que judicializan casos en tribunales. Y siempre atacan y hostigan a las mujeres", ha concluido.