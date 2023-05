Jornada de reflexión a horas para la cita con las urnas. Aunque los candidatos y dirigentes políticos no pueden pedir el voto la víspera de las elecciones, esto no quiere decir que no se hayan dejado ver este sábado, un día que la mayoría ha optado por dedicar a pasar tiempo en familia, descansar y realizar actividades culturales.

Así, tras dos semanas recorriendo el país en una tensa campaña planteada en gran medida como antesala de las elecciones generales, los líderes nacionales de los partidos ocupan la cuenta atrás para el 28M con diferentes actividades: aunque no ha trascendido la agenda de Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasará el día en familia. Yolanda Díaz, por su parte, está de viaje institucional en Portugal, y aunque regresará el domingo ya ha votado por correo.

Tampoco se ha dado a conocer la agenda pública del líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha salido a correr con el candidato en Madrid y exatleta profesional, Roberto Sotomayor. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se tomará un vermú con la candidata a la Presidencia de la Comunidad de la formación morada, Alejandra Jacinto.

Madrid: de oficiar una boda a visitar la Feria del Libro

Precisamente en la capital, el actual alcalde y candidato por el PP, José Luis Martínez-Almeida, esperaba poder "pegar una larga dormida" y comer con su familia y amigos. La presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a su vez, ha dado un un paseo por el Parque de Santander, en Chamberí.

La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, oficiará la boda de dos mujeres agentes de la Policía Municipal, la última en calidad de vicealcaldesa. Por su parte, la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, paseará con su hija y acudirá a la Feria del Libro, donde también estará la candidata del PSOE, Reyes Maroto, después de visitar el Museo del Ferrocarril,. En cuanto al candidato de Vox, Javier Ortega Smith, recorrerá con su mujer algunos museos de la ciudad.

Día familiar para los candidatos en Barcelona

Los candidatos a la Alcaldía de Barcelona pasarán este sábado una jornada de reflexión muy familiar. La alcaldesa, Ada Colau, estará con sus hijos, y el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, pasará el día con su hermano y su esposa. El candidato del PSC, Jaume Collboni, ha estado de paseo y desayunando con el líder del PSC, Salvador Illa, y el alcaldable de Junts, Xavier Trias, comerá y pasará la tarde con su familia.