El líder del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado convencido de que será el próximo presidente de la Generalitat, al frente de un Govern transversal y con independientes, y ha destacado que el 12M los catalanes no votaron irse, sino ser un "actor principal" y "afianzar" la España plural.

Así lo afirma Illa, una semana después de su victoria en las elecciones catalanas, en una entrevista a 'La Vanguardia': "Los catalanes han decidido abrir una nueva etapa en Cataluña. Había dos opciones: más de lo mismo, con un balance de estos últimos años muy por debajo de lo que Cataluña puede y debe aspirar, o abrir una nueva etapa que defino con dos verbos, unir y servir. Y los catalanes han apostado de forma nítida por esta".

"Esta nueva etapa le corresponde liderarla al PSC. Ya avancé en la campaña que iba a asumir mi responsabilidad y es lo que voy a hacer", ha añadido.

Además, sostiene que no ve ninguna posibilidad de que Carles Puigdemont sea presidente: "Quiero ser respetuoso con Puigdemont y con todas las formaciones políticas, pero especialmente también Junts. Tienen que tomar sus propias decisiones, y Puigdemont debe evaluar cómo han ido las cosas. A algunas formaciones políticas les cuesta más admitir la realidad, pero no quiero interferir en ningún caso en el proceso que cada espacio político tenga", asegura.

Illa remarca asimismo que no cree que si Junts y ERC se quedan fuera del ejecutivo catalán ello pueda afectar al Gobierno de Pedro Sánchez: "Son planos institucionales distintos. Me parece que del 12 de mayo se desprende una lección, que es que Cataluña quiere volver a ser un actor principal en España, no un autor secundario".

El líder del PSC ha vuelto a remarcar su intención de hablar con todos los grupos parlamentarios para poder gobernar, incluyendo al Partido Popular y excluyendo a la extrema derecha (Vox y Aliança Catalana): "Es el cuarto grupo del Parlament, y vamos a ver estas conversaciones con los distintos grupos qué resultado dan, pero yo no tengo voluntad de excluir a ninguna formación política, excepto aquellas que profesan discursos de odio".

Y, por último, descarta la posibilidad de una repetición electoral: "Creo que sería un error. Yo no estoy en esto, no lo concibo. Me parece que no es lo que necesita Cataluña y sería contraproducente. Vamos a hacer todo lo posible por evitar una repetición electoral que no es conveniente".