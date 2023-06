Choque en el PP por las negociaciones con Vox en la Comunidad Valenciana a causa de la condena por violencia machista que pesa sobre el candidato de la formación de extrema derecha, Carlos Flores. Vox ya ha advertido de que no cambiará a su candidato, mientras en Génova plantean su candidatura como una 'línea roja' y desde el PP valenciano se muestran abiertos a las negociaciones para evitar una repetición electoral.

"Cualquier persona condenada por violencia machista para nosotros es una línea roja", afirmó este lunes el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, en una rueda de prensa tras el Comité de Dirección. En la misma línea se ha situado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que ha asegurado que no le parece razonable "que una persona que ha sido condenada por un delito tan alarmante en términos sociales esté en un gobierno".

Palabras que chocan con la línea que mantiene el PP de Valencia, que ha destacado sus discrepancias con el candidato de Vox, pero mantiene afirma que no tienen más remedio que negociar y llaman a entenderse, si bien esperan que desde la dirección de Vox reconsideren la opción de cambiar al candidato.

Una opción que ya descartan desde la extrema derecha. Fuentes de la dirección de Vox sostienen que no darán el brazo a torcer y que con su propio candidato han obtenido 13 escaños, de los cuales al menos 10 son necesarios para que el 'popular' Carlos Mazón pueda gobernar. Desde la formación de extrema derecha advierten de que no les temblará el pulso en una repetición electoral si no alcanzan un acuerdo.

Sin embargo, el PP de la Comunidad Valenciana no tenía intención de poner vetos y, de hecho, el candidato 'popular' Carlos Mazón, se ha reunido este mismo martes con Carlos Flores, el candidato de Vox, para negociar un posible gobierno. A su entrada, el candidato de extrema derecha se ha mostrado sonriente y ha destacado que tenía "ánimo" de hacer un Gobierno constructivo para los valencianos.

El 17 de junio se acaba el plazo para formar gobierno en los ayuntamientos, y el PP necesita a Vox en 135 alcaldías. Apenas cuatro días antes del fin del plazo, las tensiones continúan entre ambas formaciones. Desde Vox insisten en la necesidad de respetar a sus candidatos, mientras algunos dirigentes populares llaman a entenderse y desde la dirección nacional agotan el tiempo para tratar de evitar incluir a la extrema derecha en sus gobiernos.