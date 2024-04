Durante días y semanas, los institutos demoscópicos publican decenas de encuestas y sondeos para ir mostrando el termómetro electoral de cara a una cita importante como fue la de las elecciones vascas del 21A. Sin embargo, no todos estos estudios aciertan y muchas veces reciben duras críticas por sobreestimar o subestimar a alguna de las formaciones y ofrecer hipotéticos resultados electorales que luego se alejan mucho de la realidad. Lo cierto es que las encuestas vascas no se han alejado mucho de lo que luego ha ocurrido en la realidad: PNV y EH Bildu han empatado en escaños, y aunque el partido abertzale ha experimentado un crecimiento importante, no ha sido suficiente para poder gobernar e Imanol Pradales será capaz de reeditar su pacto de Gobierno con el PSE-EE.

Ahora bien, ¿ha habido alguna encuesta que haya acertado? De los casi 30 sondeos que laSexta ha ido recopilando en las semanas previas al 21A, hay dos que se han acercado bastante al resultado real. El primero es un ElectoPanel publicado el 18 de marzo, más de un mes antes de la jornada electoral. Según esta encuesta, el reparto de escaños mostraba un empate técnico entre PNV y EH Bildu (de 28 escaños en lugar de 27), al PSE-EE como tercera fuerza política (aunque le quitaba dos escaños que finalmente sumó) y al PP lo colocaba con siete escaños. Este sondeo daba, además, un escaño a Sumar, que irrumpía así en el Parlamento vasco, y otro a Vox, que era capaz de continuar en el hemiciclo. Y así fue.

La encuesta de EM-Analytics publicada el 14 de abril ofrecía los mismos resultados: empate en escaños para los dos principales partidos vascos, 10 escaños para los socialistas, 7 para los populares y uno cada uno para Sumar y Vox. En las dos encuestas, Podemos quedaba fuera del hemiciclo, como finalmente ha ocurrido.

En común tienen prácticamente todas las encuestas publicadas una ligera subestimación de los resultados del PSE-EE de Eneko Andueza: el candidato a lehendakari, que se prevé que reedite el pacto de Gobierno con el PNV de Imanol Pradales, celebró los "extraordinarios" datos de los socialistas que, aseguró, servirán "para mejorar la vida de los vascos y vascas". Pero lo cierto es que casi todos los sondeos le daban 10 escaños; algunos, los menos, 11 escaños. El PSOE vasco finalmente obtuvo 12 escaños, dos más que en las elecciones de 2020.