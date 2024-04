El candidato de Ciudadanos (Cs) a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha presentado este miércoles un recurso ante la Junta Electoral para impugnar la candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont, que encabeza la lista de Junts para las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Así lo ha anunciado Carrizosa a las puertas del Palacio de Justicia en Barcelona, acompañado de algunos miembros de las listas de Cs a los comicios catalanes, como la número dos por Barcelona, Marina Bravo, o el cabeza de lista por Tarragona, Matías Alonso.

Carrizosa ha argumentado que para presentarse a unas elecciones hay que "estar empadronado en Cataluña, y Puigdemont lleva siete años residiendo en Bélgica, por lo tanto, su inscripción censal no responde a la realidad". A finales de marzo, Puigdemont confirmó que se presentaría a las elecciones del 12M para, más tarde, presentar la que sería su candidatura: Junts+ Puigdemont per Catalunya. El expresident llegó a un acuerdo con varias formaciones menores que integran la misma lista que encabeza el expresident, como son Joventut Republicana, Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya (Mescat) y Demòcrates.

La idea de Puigdemont era, tal y como señaló Junts+ en un comunicado, ofrecer "una candidatura que permita afrontar esta nueva etapa incorporando perfiles y apoyos provenientes de diferentes sectores, con el objetivo de recuperar la fuerza de la unidad y devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones catalanas". La lista está esencialmente fundamentada en JxCat, de la mano de estas otros partidos independentistas que orbitan a su alrededor.