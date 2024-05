En las elecciones catalanas del 12 de mayo la mayoría son caras conocidas. Como es el caso del candidato del PSC, Salvador Illa Roca. Al igual que en 2021, el que fue ministro de Sanidad vuelve a liderar la candidatura a la Generalitat de su formaciones. Lo ha hecho en un momento de incertidumbre para su formación. El secretario de la formación en Cataluña inició la campaña electoral en plena etapa reflexiva de su compañero y presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Su en aquel entonces desconocida decisión marcó el inicio de la campaña electoral del 12M, que dio el pistoletazo de salida el viernes 26 de abril. Illa mostró un contundente apoyo hacia su compañero desde el primer momento. "Vamos a estar a tu lado, como tú has estado al lado de Cataluña", entonó un día antes de conocer su decisión y, al enterarse de ella, la aplaudió.

En este sentido, el candidato se ha mostrado despreocupado por la repercusión de la decisión de Sánchez en las elecciones del 12M. "No me ha preocupado el efecto que esto pudiera tener, he pensando más en el plano personal. Y hoy me he alegrado. Es lo mejor para Cataluña. Los efectos que esto puede tener no lo sé y me parecen secundarios. A partir del 12 de mayo veremos lo que los ciudadanos de Cataluña deciden", expresó el mismo día de la comparecencia del presidente. Más allá de celebrar la decisión de Sánchez, Illa ha aprovechado los primeros actos de campaña para exponer el programa electoral del partido que preside.

La recopilación de todas estas ideas, documento publicado en la página web de la formación, cuenta con un lema principal, 'Fuerza para gobernar', y dos puntos clave: 'Una nueva etapa para Cataluña' y 'Una Cataluña de progreso y con futuro'. En la primera parte se habla del "ejercicio del autogobierno" y de "pasar página", punto en el que se recoge "el camino unilateral emprendido por el proceso independentista" que, según el citado texto, "no tiene ningún recorrido". "Sus vías plebiscitarias y sus hitos inalcanzables y divisivos se han demostrado fracasadas", añade. Las segunda parte del texto señala como "prioridades estratégicas la lucha contra la sequía y el apoyo al sector agroalimentario; la energía; la vivienda; la educación; la sanidad; las infraestructuras; la seguridad; y la financiación de las administraciones catalanas". Estos son los puntos que se abarcan en esta última parte, que puedes consultar en el documento adjuntado: