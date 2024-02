El presidente de la Xunta de Galicia en funciones y candidato a revalidar del Partido Popular, Alfonso Rueda, ha reiterado que su objetivo es obtener la mayoría y ha rechazado pactos con otros partidos para evitar tener que "renunciar a cosas" que se prometen en campaña. Así lo ha expresado en una entrevista en RTVE en lo que es último día de campaña electoral de las elecciones autonómicas, que se celebran este domingo.

"Mi objetivo es la mayoría y no quiero depender de esos pactos que te hacen renunciar a cosas que en campaña has dicho que no renunciarías, que te hacen aceptar cosas que has dicho que no aceptarías", ha afirmado Rueda, preguntado por qué haría ante un posible resultado electoral, según apuntan la mayoría de sondeos, que no le otorgue la mayoría absoluta. Por ello, ha pedido a los gallegos que le den esa mayoría "y yo cumpliré mi palabra": "Hay dos opciones, la que representa el PP, y otra, un multipartito de izquierdas que encabezaría un partido nacionalista e independentista", ha dicho en referencia al BNG, que está pujando fuerte en las encuestas.

Rueda no quiere plantearse ese escenario, y solo dice fiarse de algunos sondeos, los que, casualmente, sí dicen otorgarle mayoría absoluta este domingo.

Sin indulto para Puigdemont

En otros asuntos, Rueda ha defendido la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la polémica acerca de la filtración de un alto cargo de partido, que dijo a varios medios de comunicación, incluida laSexta, que el PP estaría abierto "a un indulto condicionado a Carles Puigdemont".

"Feijóo cerró el asunto desde el primer momento", ha dicho, añadiendo que "dijo que ni amnistías ni indultos", negando así la información que se trasladó el pasado sábado, y que ha suscitó un gran desconcierto en el partido en mitad de la campaña gallega.

Rueda ha defendido también su gestión de la crisis de los 'pellets' sobrevenida también justo antes de campaña y se ha declarado una "víctima" de la gestión del Gobierno central. Sobre las listas de espera en Sanidad, ha querido remarca que están por debajo de la medida nacional, si bien las cifras apuntan a que las listas deespera sanitarias en Galicia se encuentran en la peor situación de los últimos 14 años.