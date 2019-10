No es no.

Siempre.

Y en cualquier momento.

Hayas hecho lo que hayas hecho antes.

No tienes que acabar nada que no quieras acabar.

No tienes que tolerar nada que no quieras tolerar por miedo a que el otro se enfade.

No le debes nada a nadie y no tienes que hacer nada que no te apetezca hacer solo por compromiso.

Solo sí es sí.

Y cuando por cualquier motivo no eres capaz de decir que no también es un no.

Si tu novio aprovecha que estás inconsciente después de beber unos cuantos tequilas para penetrarte no estás teniendo una relación sexual consentida.

Lo que está haciendo es abusar sexualmente de ti.

Porque tú tienes derecho a decidir si quieres hacerlo o no.

Sea tu pareja o un desconocido.

Esa persona está aprovechándose de la intimidad y la confianza generadas para obviar tus deseos.

Está dando por sentada tu voluntad.

Si tú le dices a tu novia que vas a cuidar de ella si se emborracha.

No la violes.

No intentes hacerle cosas que sabes que estando sobria no querría hacer.

No le hagas chantaje con que es que si no lo hace no te quiere.

No seas un mierda y hagas cualquier cosa por meterla.

No te excuses diciendo que es que tienes libertad para hacerlo porque ya lo has hecho más veces.

Cada vez es única y cada vez requiere estar conforme.

Porque por mucho que lo hayas tocado.

El cuerpo de tu novia no te pertenece.

Y nunca te pertenecerá.

El cuerpo de tu novia es suyo y solo suyo.

Ni del Estado, ni de su padre, ni de nadie.

Y sin su permiso ahí no entra ni Dios.

Si tu novio abusa de ti.

No te culpes.

Da igual lo que hayas bebido.

Da igual tu ropa.

Da igual que hayas empezado lo que hayas empezado.

Da igual si al principio querías.

Da igual lo que hayas "calentado".

Si tu novio te viola.

No es tu culpa.

Es solo su culpa.

Que nadie nunca te haga creer lo contrario.

Que nadie nunca te haga sentir que eres responsable de que alguien con quien tienes una relación te lleve a la cama y tú ciega, te quite las botas y tú con los ojos cerrados, te baje el pantalón y tú digas 'déjame no puedo', te des la vuelta y te quedes dormida y te folle como una muerta y que encima haya gente mirando que no haga nada y que no pare nada.

Porque eso es normal.

Porque son pareja.

Que lo que le sucedió a Carlota Prado en Gran Hermano no le vuelva a suceder jamás a ninguna chica.

Que todos los tíos del mundo aprendan de una jodida vez que no es no.

Siempre.

Y en cualquier momento.