José Pedro Cruz, el histórico líder ultra, forma parte el exiguo equipo de VOX en Meco como reconoce Rubén Raposo, líder de la formación en la pequeña población del corredor del Henares, en un medio local. Además, es habitual de las mesas informativas de la formación de extrema derecha en la localidad.

José Pedro Cruz Sanz fue uno de los condenados por el asalto ultra a la Librería Blanquerna. Según la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2017 el actual miembro de VOX en Meco (Madrid) fue condenado a una pena de tres años y once meses de prisión por lo que está pendiente de entrar en la cárcel después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la entrada en prisión de los condenados a la espera de resolver su recurso de amparo. En una entrevista en La Gaceta hablando de su condena asegura que no lo volvería a hacer, pero no por arrepentimiento: "Viendo este orden de cosas, cuando te estás jugando 17 años de prisión -que es lo que pedían las acusaciones particulares-, pues a lo mejor te tienes que plantear hacer otra cosa más gorda, no lo que he hecho. Casi si te echas al monte y te sale más barato". En una entrevista en televisión en Intereconomía, el granero de militantes de VOX, explicó su situación tras la condena.

(VÍDEO: Enero de 2016)

El actual miembro de VOX en Meco es un histórico miembro de la extrema derecha. Entre algunas de sus múltiples militancias se encuentran las de Fuerza Nueva, Frente Nacional, Nación Jóven y Nudo Patriota Español. Precisamente como militante de este último partido el 20 de noviembre de 2013, días después de participar en el asalto a Blanquerna, fue uno de los encargados de dar un discurso de exaltación del golpe de estado en la conmemoración de la muerte de Francisco Franco. En el vídeo de su intervención se puede ver el tono y el fondo que el actual miembro de VOX en Meco enarbola. En una entrevista en el Radio Ya junto a Carmen Cendan, viuda de Ignacio Abad Velázquez, que fue el asesino de Yolanda González, dejó claro hablando de su condena que no es un demócrata.

Funcionario de un juzgado de violencia de género y Líder de los moteros Rebels en Madrid

El actual componente de la organización de extrema derecha trabaja como delegado en LVT Iberia Control como delegado en el Corredor del Henares. Una empresa de seguridad propiedad de Javier Marcos Aroca en la que encuentran acomodo la mayoría de los miembros ultras con capacidades físicas para el control de accesos. El dueño de la empresa también forma parte de organizaciones identitarias, fascistas y neonazis y fue otro de los participantes en el asalto a la librería Blanquerna condenado en los mismos términos que José Pedro Cruz Sanz. Además, José Pedro Cruz Sanz forma parte del cuerpo de funcionarios de gestión administrativa y procesal del juzgado de violencia contra la mujer en Torrejón de Ardoz.

El actual miembro de VOX Meco es además el líder en Madrid de la banda de moteros Rebels bajo el alias de 'Bunker'. Una organización que tiene como uno de sus máximos dirigentes a Joan Escale Esclusa, también defensor de la formación de Santiago Abascal. Son continuas las peleas de los moteros a otras bandas rivales, tras una de esas agresiones fueron detenidos ocho de sus miembros en una operación policial desarrollada en Barcelona y Lleida. Desde VOX Meco su coordinador nos ha asegurado que no conocía la militancia pasada de José Pedro Cruz Sanz cuando colaboraba con ellos y que ya ha dejado de hacerlo a pesar de que al inicio de la campaña electoral todavía seguía participando de sus mesas y funcionamiento. Hemos intentado recabar la versión de VOX Nacional ante la publicación de esta noticia pero ha resultado infructuoso como es habitual en la formación de extrema derecha.