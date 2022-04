Es cierto que el titular es demasiado obvio. Todo es más útil que Abascal. Pero también Bildu, de manera especial y concreta tras la aprobación del decreto medidas urgentes para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. La derecha y su extrema purulencia intentaron golpear al gobierno abofeteando a los ciudadanos españoles. No es Pedro Sánchez el que echa gasolina con descuento gracias a este decreto, sino los españoles normales y corrientes. Para Feijóo y Abascal el bienestar de la clase trabajadora es un daño colateral en su intento por tomar Moncloa. Azuzar y provocar malestar les acerca al poder. Cuanto peor para el ciudadano de a pie, mejor para ellos. Menos mal que tenemos a la izquierda abertzale para salvarnos de los patriotas.

Bildu es más útil y responsable que el PP y VOX. Si eres un ciudadano normal que estabas sufriendo la inflación y la escalada de precios fruto del descorche de tapón de demanda postcovid y por las consecuencias derivadas de la guerra tienes que saber que la derecha de Feijóo y la extrema derecha de Abascal hubieran hecho posible que el descuento de 20 céntimos por litro de combustible hoy ya no estuviera disponible. Si fuera por Abascal y Feijóo hoy no habría 10.000 millones en préstamos ICO y 6.000 millones de euros en ayudas directas. Es un hecho. Lo siento si te perturba saberlo, pero si tienes un alquiler tu casero no podrá subirte el alquiler por encima de un 2% durante tres meses gracias al apoyo de Bildu.

Bildu ha sido más útil que Abascal hasta para acabar con el terrorismo y lograr la paz. No solo de manera colectiva, sino también de manera individual por parte de muchos de sus miembros. Es el caso de Oskar Matute, que estaba luchando contra la violencia de ETA desde la izquierda vasca cuando esta aún mataba de forma indiscriminada. Para el PP y VOX el final de ETA fue un fastidio retórico y político que se empeñan en mantener vivo para lograr rédito electoral. Isabel Díaz Ayuso dijo que donde estaba ETA era mejor no estar para explicar por qué su partido había votado en contra del paquete de ayuda económica para los ciudadanos de este país. Pues resulta que "la ETA" es hoy más responsable que Feijóo, Isabel. Lo que no dijo Ayuso es que además su PP ha votado junto a los "golpistas", como llaman de manera recurrente a ERC y Junts. Aunque sí hemos de reconocer que en esta votación han sido los de Ayuso y los de Rufián igual de inútiles e irresponsables.

Antes de la votación los editoriales y los analistas de extremo centro clamaban por un acuerdo entre los "partidos de Estado" para que sacaran adelante un decreto imprescindible para mitigar las consecuencias económicas que ha provocado la invasión imperialista de Putin. Todo el panorama mediático por la gran coalición creía imprescindible la aprobación del decreto y se quejaba de la irresponsabilidad de los socios de gobierno y la escasa confianza que daba depender de ellos para las cosas del comer.

Tras la votación, cuando su pacto anhelado se caía porque Feijóo prefería votar en contra y poner la aprobación de las medidas en riesgo ninguno de esos analistas consideraba ya urgente el decreto, ni criticaron al PP por su irresponsabilidad, ni reconocieron que cuando se trata de ejercer la responsabilidad social para con los ciudadanos con los únicos que se puede contar es con el PNV y Bildu. Si fuera por gente como Arrimadas, Feijóo o Abascal los españoles se tendrían que dar por jodidos de manera literal y monetaria. Pero esa es la diferencia entre los relatos interesados y los hechos constatados. Les moleste o no, les duela o no, Bildu es más útil y responsable que Abascal.