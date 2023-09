Aunque en España la mayoría de las vacunas infantiles recomendadas son financiadas por el Estado a través del Programa Vacunas para Niños (VFC), hay algunas de igual importancia, según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que no están cubiertas por la Seguridad Social.

Es decir, existen una serie de vacunas que aparecen en el calendario de vacunación de las comunidades autónomas, pero que no son gratuitas (salvo para personas incluidas en determinados grupos de riesgo). Estas vacunas se pueden comprar con receta médica en las farmacias por las familias que deseen que les sean administradas a sus hijos.

Para estar actualizado sobre las vacunas infantiles, además de al proveedor habitual de salud, uno puede consultar directamente con el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), que cada año actualiza su calendario de vacunaciones teniendo en cuenta la evidencia disponible. Ante la aparición de nuevas inmunizaciones, analizan sus datos para decidir sobre su posible recomendación en el calendario vacunal.

Los pediatras de la AEP trabajan por que haya un calendario de inmunizaciones único para toda España y, en su opinión, se han ido dando pasos "en la dirección correcta", con la inclusión general de:

La vacuna antineumocócica en el primer año de vida.

en el primer año de vida. La vacuna antivaricela en 2 dosis, a los 15 meses y a los 3-4 años.

en 2 dosis, a los 15 meses y a los 3-4 años. El adelanto en la edad de vacunación de las chicas frente al virus del papiloma humano

frente al La inclusión de los niños desde 12 años en la vacunación frente a papilomavirus .

en la vacunación frente a . La pauta 2+1 para las vacunas hexavalentes a los 2, 4 y 11 meses. Esta vacuna protege frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B (las mismas infecciones de las que te protege la vacuna pentavalente) y la hepatitis B.

a los 2, 4 y 11 meses. Esta vacuna protege frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B (las mismas infecciones de las que te protege la vacuna pentavalente) y la hepatitis B. La vacunación con la vacuna tetravalente de meningococcos (ACWY) a los 12 años , con un rescate hasta los 18 años.

, con un rescate hasta los 18 años. Y con la vacuna del SARS-CoV-2 universal entre 5 y 18 años y para grupos de alto riesgo de 6 a 59 meses.

No obstante, aún quedan pendientes algunas peticiones. Muchas familias no pueden asumir el coste de las vacunas no cubiertas por la Seguridad Social, en especial cuando se trata de familias con varios hijos, lo que provoca una desigualdad en la sociedad. Las vacunas de pago no son precisamente baratas.

Qué vacunas infantiles no financia el Estado

1.Inmunización antirrotavirus en lactantes, que solo es gratis en Castilla y León.

2.Vacuna antimeningocócica con la tetravalente (MenACWY) a los 12 meses de edad, que sustituye a la vacuna frente a meningococo C y que hasta ahora solo financian seis comunidades autónomas.

3.Prevención de la enfermedad por virus respiratorio sincitial (VRS), que causa la bronquiolitis, con el nuevo anticuerpo monoclonal nirsevimab. El uso de nirsevimab se recomienda en lactantes menores de seis meses y hasta los 2 años en los grupos de riesgo para esta enfermedad.

Desde la Asociación Española de Pediatría piden hacer un esfuerzo económico colectivo, por parte de las CCAA y el Ministerio de Sanidad, que permita la financiación de un calendario sistemático completo para los niños que viven en España.

¿Qué pasa con la Bexsero? La vacuna frente al meningococo B

Hay dos vacunas frente a meningococo B, la bacteria que causa el 65% de las meningitis de los niños. Se trata de Bexsero (para niños a partir de los 2 años) y Trumemba (a partir de los 10 años). Ambas valen más de 106 euros por dosis y se precisan de dos a tres dosis. Esta vacuna solo está financiada en algunas comunidades autónomas. En Castilla y León y Canarias (desde 2019), Andalucía, Cataluña (desde 2022), y más recientemente, en Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla- La Mancha, Murcia, Navarra y Madrid (para los nacidos desde noviembre de 2022).

Vacunas frente al rotavirus (Rotarix y RotaTeq)

El rotavirus, que causa gastroenteritis con diarreas severas, es una enfermedad potencialmente grave. Las vacunas contra el rotavirus, Rotarix y RotaTeq, se administran en dos y tres dosis respectivamente. La primera dosis de ambas vacunas se recomienda poner a partir de las 6 semanas de edad, pero la pauta y la edad límite para la administración difieren.

Rotarix se administra preferiblemente antes de las 12 semanas, con la segunda dosis antes de las 16 semanas, y tiene un precio de 93,67 euros por dosis. Mientras que RotaTeq debe comenzar antes de las 12 semanas y finalizar a las 32 semanas, preferiblemente entre la semana 20 y 22, y cuesta 69,50 euros por dosis.

En ambos casos, el intervalo mínimo entre las dosis es de cuatro semanas, y no son intercambiables. Desde enero de 2020, en Murcia la vacunación con Rotarix es gratuita para los prematuros.

Vacuna frente a los meningococos ACWY

Hay varias familias (serogrupos) de meningococos y cada familia de este germen necesita de una vacuna específica. Los más importantes son los serogrupos A, B, C, W, X e Y. En Europa predominan el B y el C, pero este último ha disminuido mucho desde que se incluyó su vacunación en el calendario infantil. Hasta la aparición de la pandemia por SARS-CoV-2, se estaban incrementado los casos por serogrupos W e Y.

De entre las varias vacunas disponibles, unas ofrecen protección frente a un solo serogrupo y otras contra varios de ellos en un solo preparado. La más extendida en los calendarios europeos es la del meningococo C, que en España está incluida en el calendario infantil financiado.

En 2013 se autorizó, para su uso en los países de la Unión Europea, la primera vacuna frente al serogrupo B, que se ha incluido en algún calendario nacional, y en 2017 la segunda. Las dos vacunas son las mencionadas Bexsero y Trumenba, que pueden adquirirse en las farmacias con receta médica.

Las vacunas contra los meningococos ACWY, Nimenrix y Menveo, están disponibles en las farmacias. Nimenrix puede ser administrada desde las 6 semanas de edad, mientras que Menveo se puede administrar a partir de los 2 años.

Desde el año escolar 2019-2020, esta vacuna se incluye en el calendario de vacunaciones oficial de la Región de Murcia para niños de 11-12 años, y se administra en las escuelas. Los adolescentes de 13 a 18 años también reciben esta vacuna a partir del año 2021.

La CAV-AEP recomienda esta vacuna para todos los niños a los 12 meses y a los 12 años. Sin embargo, esta recomendación solo se aplica de hecho en las comunidades de Castilla y León y Andalucía a los 12 meses, mientras que a los 12 años se aplica en todas las comunidades autónomas. Para las demás edades, es decir, niños menores de un año y entre 1 y 12 años, la recomendación es individual, y la decisión recae en la familia.

Esta vacuna está financiada para aquellos mayores de 6 semanas de edad que están en un grupo de riesgo. También se recomienda para niños mayores de 6 semanas que viajen a países con alta incidencia de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) por los serogrupos incluidos en la vacuna.

Las dos vacunas disponibles en España tienen un precio de 54,64 euros por dosis y se pueden administrar el mismo día que cualquier otra vacuna, incluyendo la vacuna contra el meningococo B, según la AEP.