Un mundo en el que ya no haga falta pescar la billetera del fondo de un bolso para sacar la tarjeta de transporte en hora punta del metro. Un mundo donde todo lo tengas en el móvil: DNI, llave del coche, entradas, etc. Esto es posible con el NFC que ya tienen muchos móviles desde hace varios años, pero cuya tecnología aún no se ha explotado a su máxima expresión.

NFC son las siglas en ingles de Near-Field Communication y se trata de una tecnología de comunicación inalámbrica que tiene la característica de producirse a corta distancia (máximo 15cm). Produce un intercambio de datos a alta frecuencia entre dos dispositivos mediante la inducción y a una velocidad lenta 106, 212, 424 u 848 Kbit/s ya que para información más pesada se utiliza el Wi-Fi Direct o Bluetooth. A su vez, se puede dar de dos maneras:

: ambos dispositivos generan sus propios campos electromagnéticos por lo que pueden transferir información mutuamente. Como cuando cargamos un móvil colocándolo en la parte trasera del otro. Pasiva: solo uno de los dispositivos crea un campo electromagnético, como es el caso de las tarjetas Contactless.

Uso para la tarjeta de transporte o el DNI electrónico

La tecnología para poder decir “adiós” a la tarjeta de transporte existe, pero es necesario el desarrollo de aplicaciones e infraestructuras que sean compatibles con esta. Todavía no podemos usar solo el móvil en el transporte, pero la Comunidad de Madrid ha invertido millones de euros en un proyecto para lograr que esto sea posible pronto.

Por los momentos lo más parecido con lo que contamos es la aplicación Tarjeta Transporte. Sin embargo, solo utiliza la tecnología NFC para recargar o consultar la tarjeta y evitar usar las máquinas en el metro, mas no para usar el móvil como la tarjeta en sí. Además, la aplicación solo está disponible para Android, aunque en estos momentos se encuentran haciendo pruebas con usuarios de iOS para extender la compatibilidad a este sistema operativo que, según los datos más recientes recopilados por ‘Statista’, abarca el 16,7% del mercado español.

En cuanto al DNIe ya existen aplicaciones capaces de leer la información del DNI, pero, de nuevo, solo funciona con móviles Android. A su vez, también es necesario tener posesión del ‘DNI 3.0’ como mínimo que son los que albergan el chip para el NFC.

En estas aplicaciones puedes albergar datos como el nombre completo, lugar de nacimiento, dirección, fotografía y hasta la firma digitalizada. Sin embargo, el proceso para añadirlo a la aplicación es más complicado que solo acercar el móvil porque si no cualquier persona podría descargar tu información. Los pasos para añadirlo son los siguientes:

Descargar la aplicación, puede ser 'Ejemplo DNIe Lectura Datos' que es una app del Estado

Pulsar en ‘Leer datos’ en la parte inferior derecha

‘Añadir nuevo DNI’ y luego pulsar ‘+’

Introduce el número ICAN

La app activa la NFC de tu móvil y debes acercarlo al DNI hasta dar con el lugar del chip.

Esta clase de aplicaciones solo muestran los datos que ya de por sí son visibles en el DNI físico por lo que su funcionalidad sería poder añadir los datos más fácilmente en procesos de la Administración. Para ello hará falta descargar la aplicación 'Panel acceso a la Administración, login único DNIe' que da acceso a trámites de la Agencia Tributaria, la DGT, la Seguridad Social y otros. Para añadir el DNIe solo hay que seguir los pasos anteriores y además proporcionar el PIN que es la clave del DNI que configuramos al obtenerlo o renovarlo.

Otros usos del NFC

Además de los anteriormente mencionados, algunos usos que se encuentran en experimentación o que ya están en funcionamiento son: