Si comprender el mundo real a veces nos parece una tarea complicada, pretender hacerlo con el onírico suena a utopía. Sin embargo, echando mano de la psicología y el psicoanálisis, se pueden presentar explicaciones a los sueños que aparecen de manera persistente o perturbadora. ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿por qué soñar con un tsunami, por ejemplo?

En el caso del simbolismo del tsunami, suele estar relacionado con un importante cambio emocional. Soñar que mueres a causa de un tsunami podría estar indicando que te enfrentas a unas dificultades que no crees que vayas a ser capaz de superar. Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, al contrario de lo que podría pensarse, este tipo de sueños no son premoniciones, sino que reflejan un estado actual que atraviesa la persona. Sería algo así como la manera en la que quien sueña experimenta el cambio emocional que afronta.

Significado de soñar con un tsunami

Es importante que reflexiones sobre qué pasaba exactamente en el sueño y cómo te sentías ante ese tsunami, que representa una fuerza que está fuera de tu control. ¿Puede ser algo que has reprimido y lucha por salir? ¿Al verlo experimentas infelicidad e inestabilidad emocional?

En general, los sueños con tsunamis o maremotos representan sentimientos y emociones reprimidas. Las emociones reprimidas pueden haber sido guardadas durante demasiado tiempo, pero quizás ya no puedes controlarlas ni esconderte de ellas.

Soñar que el agua sube debido al tsunami, puede indicar que necesitas recordar lo que es importante en la vida y no dejar que tus emociones te superen. Una inundación debido al tsunami en un sueño podría establecer nociones sobre quién eres. Según Sigmund Freud, el agua inundada representaba el ego.

Soñar con un tsunami enorme

La explicación a esta situación podría estar en lo que la misma escena representa. ¿De verdad existen los tsunamis así de enormes, de estas proporciones gigantescas? ¿serán los problemas a los que me enfrento del tamaño que creo o quizás estoy exagerando? Una reflexión honesta sobre el momento vital puede ayudar a encontrar un posible significado a este estresante sueño.

Soñar que estás en la playa y se acerca un tsunami

Seguro que puedes intuir por dónde irá esta explicación: se avecinan turbulencias, cambios para los que no te sientes preparados o que no te apetecen ahora que estabas 'relajado en la playa'. El símil sería la zona de confort en la que solemos acomodarnos y de la que salir es a veces demasiado complicado. El sueño del tsunami vendría a ser una especie de despertar y señal de que no queda más remedio que moverse. El inconsciente lo sabe.

Soñar con un tsunami con aguas turbias

¿Qué implicaciones tiene que el agua que arrastra el tsunami no está limpia? Somos arrastrados en el sueño por una oleada de suciedad, de basura que lo impregna todo, como si tu yo interno te estuviera recordando todo lo malo que hay dentro, lo que guardas y te hace daño, que en general son sentimientos de culpabilidad mal gestionados.

Ya explicamos en otro artículo que los sueños relacionados con simbolismos negativos del agua (como el agua sucia, agua hirviendo, criaturas marinas, consumo de agua salada, etc.) pueden ser un reflejo de las emociones inconscientes que se expresan libremente en el sueño pueden ser una señal de alerta de que la persona está desbordada por situaciones muy complejas.