El significado de los sueños no es una ciencia exacta, pero recurriendo sobre todo a la psicología y el psicoanálisis, podemos proponer hipótesis sobre lo que está detrás de ellos.

Los sueños nos cuentan en un lenguaje simbólico qué hay detrás de una imagen, la representación de un recuerdo al que se adjunta una interpretación personal. Sonar con fumar puede estar ligado con muchas cosas y tener distintas interpretaciones. En este artículo os sugerimos algunas de ellas.

Significados de soñar con fumar

Si eres antitabaco, pero de pronto te sorprendes soñando con fumar, quizás debes preguntarte qué tienen de malo tu actitud, decisiones, pensamientos y acciones. Ten por seguro que hay algo de lo que no estás orgulloso.

Por el contrario, si eres un ávido fumador, soñar con fumar puede sugerir algo bueno como tiempo para relajarse, reuniones sociales y comunicación en general.

Soñar con comprar cigarrillos:

Soñar con fumar después de dejar el tabaco:

Soñar con fumar con amigos:

Soñar con fumar donde está prohibido:

este sueño significa que tendrás gastos inesperados. Por ejemplo, un amigo o familiar te invitará a una celebración y deberás que comprar un regalo, lo cual será difícil por tu situación económica en este momento. Ten en cuenta que no es tan importante el regalo como el gesto que harás si aceptas la invitación.este sueño es fácil de interpretar, tu cerebro echa de menos la nicotina e intenta hacerte caer en la tentación. Este tipo de sueños podrían ser frecuentes en las etapas iniciales después de dejar de fumar y acabarán por desaparecer con el paso del tiempo.este sueño puede significar que debes distanciarte de alguien en tu vida. ¿Quizás estás pasando demasiado tiempo con alguien, pero esa persona es completamente diferente a ti? Si estás en una relación, es posible que tu pareja tenga un impacto negativo en tu persona y lo mejor sea romper. Además, es posible que el sueño te hable de que tus amigos están siendo falsos y debes tener cuidado.significa que quieres acceder a algo que no es tuyo o te gustaría hacer alguna cosa que no es posible en este momento.

Tanto si eres fumador como si no, puede ser que asocies el fumar con aliviar la ansiedad si te sientes preocupado o ansioso en este momento. Tal vez lo que te esté diciendo el sueño sea que necesitas encontrar alguna forma de sentirte menos nervioso por algo o por alguien.