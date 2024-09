La legislación laboral en España recoge la posibilidad de que, en ciertas circunstancias, los trabajadores puedan pedir un permiso retribuido. Es decir, no ir a trabajar, pero seguir percibiendo una remuneración.

Estos permisos abordan una variedad de situaciones, desde eventos como el matrimonio y la hospitalización de familiares, entre otros. El objetivo los permisos remunerados es ayudar a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades laborales y personales.

La cuantía económica que se percibe equivale generalmente al salario habitual del trabajador durante los días de permiso.

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Ley 2/2024 ha implementado varios cambios significativos en los permisos, sobre todo en los relacionados con el cuidado de hijos y el permiso de lactancia.

¿Qué permisos remunerados existen en España?

Previo aviso y justificación posterior a la empresa, el trabajador podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por algunos motivos y por un tiempo determinado, según el ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto son los principales casos:

Permiso remunerado por matrimonio

Este permiso concede 15 días naturales a los recién casados. Pero, ¿desde cuándo empiezan a contar los 15 días de permiso por matrimonio? Este permiso inicia el propio día de la boda, aunque al ser por norma general un sábado o domingo, este permiso inicia en el primer día laborable.

Nacimiento de hijo o fallecimiento de familiar

Este permiso dura de 2 a 4 días, dependiendo de si requiere desplazamiento.

Cabe destacar que, según la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, los días que correspondan a los permisos por nacimiento, matrimonio o fallecimiento, no computarán en días no laborables para el trabajador. Por ejemplo, si un familiar fallece un viernes, el permiso empezaría a contar desde el siguiente lunes.

Traslado de domicilio habitual

El permiso por mudanza suele ser de 1 día, salvo excepciones.

Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto

El tiempo indispensable. En casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, se puede solicitar un permiso para asistir a las sesiones obligatorias de información y preparación, así como para realizar los informes psicológicos y sociales necesarios para la declaración de idoneidad, siempre que estas actividades deban llevarse a cabo durante el horario laboral.

Permiso de lactancia

Una hora diaria hasta que el hijo cumpla 9 meses.

Deberes inexcusables de carácter público y personal

El tiempo indispensable. Este permiso se puede usar para casos como la asistencia a juicios como testigo, jurado o la participación en mesas electorales.

Cuidado de hijos

Permiso de 8 semanas para el cuidado de hijos. Hay que destacar que, aunque está previsto hacerlo en el futuro, como exige la normativa europea (Directiva 2019/1158) sobre conciliación, por el momento estas 8 semanas no se remuneran. Para pedir este permiso, que lo puede hacer tanto la madre como el padre, pero que no es transferible, es imprescindible ser trabajador y que el objetivo sea el cuidado de un hijo o hija o de un menor acogido de más de un año hasta que cumpla los ocho años. Las 8 semanas se pueden disfrutar de manera ininterrumpida o no, y a tiempo parcial o completo. Esto facilita la conciliación en fechas complicadas como las vacaciones de verano cuando colegios y guarderías están cerradas.

Cuidado de un familiar

El permiso por cuidado de un familiar consta de 5 días.

Motivos de fuerza mayor

Se concede un total de 4 días.

Funciones sindicales

Es posible solicitar un permiso para realizar actividades relacionadas con funciones sindicales o representación del personal, como participar en las comisiones de negociación de convenios colectivos, siempre y cuando la empresa esté involucrada en dicha negociación. El permiso se concede por el tiempo necesario para llevar a cabo estas tareas de manera adecuada.

Exámenes

Los estudiantes que están cursando regularmente estudios para obtener un título académico o profesional tienen derecho a disfrutar de un permiso remunerado.

Por otro lado, el convenio colectivo en el que se enmarca el contrato puede ampliar los permisos y recoger otras licencias por otros motivos distintos, con o sin derecho a retribución. También es posible pactar con el empresario la duración de estas licencias, quedando detalladas en los anexos del contrato.