Las vacaciones, los días libres se llamen como se llamen, ya sean días no lectivos o días no laborables, suponen casi siempre una buena noticia para quien los puede disfrutar. Pese a los tópicos, España no lidera el ránking de los países con más jornadas de asueto.

Por ley, todas las personas que trabajen en la Unión Europea tienen derecho a un mínimo de cuatro semanas de vacaciones retribuidas al año, como regula la directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo. No obstante, cada país tiene flexibilidad para regular los permisos como quiera: y estos van de los 29-30 días laborables de Holanda o Francia a los 22 días de España, pasando por los 26 días de Italia o los 24 días de Alemania, entre otros ejemplos.

En este artículo comparamos qué es un día no laborable y un día no lectivo. Toma nota para saber cuál puedes señalar como libre en tu calendario.

¿Un día no lectivo y un día no laborable son lo mismo?

No, como ya habrás deducido, un día no lectivo no es la misma cosa que un día no laborable. En ambos casos, son días en los que no se mantiene la actividad habitual, pero la gran diferencia entre un día no lectivo y un día no laborable es quién se queda en casa.

Un día no lectivo afecta solo al ámbito educativo: estudiantes y profesores disfrutan del día libre. En cambio, un día no laborable beneficia a toda la fuerza laboral, permitiendo a trabajadores de todos los sectores disfrutar de un día de descanso. Veamos uno por uno qué significan estos dos conceptos.

Qué es un día no laborable

Un día no laborable es aquel en el que los trabajadores, ya sea del sector público o privado, no tienen la obligación de acudir a su puesto de trabajo. Estos días suelen estar establecidos por ley o por convenio colectivo.

Los días no laborables pueden coincidir con festivos nacionales, regionales o locales, o bien ser días concedidos por la empresa como vacaciones, puentes o permisos retribuidos.

A diferencia de los días no lectivos, en los días no laborables tanto los trabajadores como los alumnos están exentos de acudir a sus respectivos centros.

Qué es un día no lectivo

Por otro lado, un día no lectivo es un día en el que las escuelas, colegios y universidades suspenden sus actividades académicas regulares.

Estos días se establecen por diversas razones, ya sea porque coinciden con días festivos nacionales, días festivos locales, eventos especiales o incluso por situaciones imprevistas como condiciones climáticas adversas o emergencias.

Durante un día no lectivo, los estudiantes no tienen clases ni deben asistir a la institución educativa.

Tipos de días no lectivos

Existen diferentes tipos de días no lectivos, cada uno con sus propias características y motivos:

1. Días festivos oficiales: esta es una categoría común de días no lectivos, se trata de las fiestas nacionales, religiosas o regionales. Ejemplos típicos incluyen Navidad, Año Nuevo, y otras celebraciones culturales o religiosas significativas. Estos días suelen ser de carácter obligatorio y afectan a todo el sistema educativo del país.

2. Días de vacaciones escolares: las vacaciones son períodos extendidos de días no lectivos. Los estudiantes tienen un descanso prolongado de las actividades académicas, lo que les permite relajarse y recargar energías para el siguiente período escolar. Las fechas y la duración de las vacaciones escolares varían según el sistema educativo y la región.

3. Días de eventos escolares especiales: algunas escuelas designan días no lectivos para llevar a cabo eventos especiales, como ferias científicas, competencias deportivas, festivales culturales o excursiones. Estos eventos proporcionan oportunidades de aprendizaje fuera del aula y fomentan la participación y el desarrollo integral de los estudiantes.

4. Días de suspensión: son días no lectivos que se establecen debido a situaciones imprevistas o emergencias, como condiciones climáticas adversas (tormentas, nevadas, inundaciones), problemas de infraestructura en la escuela o situaciones de seguridad. En estos casos, las autoridades educativas suspenden las clases para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal docente y no docente.

En un día no lectivo, generalmente, el personal no docente de las instituciones educativas, como administrativos, personal de limpieza y mantenimiento, también suele tener el día libre. Sin embargo, esto puede variar según la normativa y políticas específicas de cada institución o región.

En resumen, la principal diferencia es que los días no lectivos afectan únicamente a la actividad académica, mientras que los días no laborables eximen a los trabajadores de acudir a sus puestos de trabajo.