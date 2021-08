Los GIFs son un punto medio entre las imágenes y los vídeos, con la principal ventaja de que con ellos puedes contar una historia o enfatizar un punto en solo un instante. Este tipo de contenido es muy fácil de compartir porque son archivos pequeños perfectos para el móvil.

Los GIF se han hecho muy populares en los últimos años. GIPHY, una de las bases de datos de GIF más populares de la web, afirma tener más de 300 millones de usuarios activos diarios, según datos de Hootsuite.

En 2018, Google compró Tenor, una App de teclado y archivo de GIFs diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar los GIFs que desean. Tenor procesa más de 400 millones de búsquedas de GIF al día según datos de 2019.

La palabra GIF es el acrónimo de Graphics Interchange Format. Las secuencias pueden haber sido creadas a partir de imágenes de vídeo o de una secuencia de fotos u otro tipo de imágenes. Se les puede añadir texto para hacerlas más expresivas o darles distintos significados según el contexto.

Opciones para crear GIFs animados

Podemos crear GIFs partiendo desde fotografías o desde vídeos, el proceso será diferente en cada uno de los casos.

1. Aplicaciones web.

Existen aplicaciones web y programas específicos gratuitos y también los hay de pago para crear GIFs. Los primeros permiten menos opciones, pero para cosas sencillas pueden servir.

2. Cómo hacer un GIF con Photoshop

Con Photoshop se pueden encadenar imágenes para crear un GIF usando una herramienta llamada 'línea de tiempo'. Te recomendamos que, para agilizar el proceso, guardes tus archivos numerados en el orden en el que quieras mostrarlos posteriormente. Esto te hará ahorrar mucho tiempo.

Otra opción es hacer animaciones parciales de imágenes sobre una imagen fija, por ejemplo, que aparezca un letrero sobre una imagen. Para ello, primero seleccionamos la imagen principal en JPEG y la secundaria que irá sobre la anterior, en PNG. Cuando ya tenemos los dos elementos juntos insertamos una línea de tiempo y pulsamos el botón rojo de la parte inferior, que nos abrirá una línea de tiempo ampliada en la que aparecen distintas capas.

Para crear el efecto deseado iremos a > Transformación, que nos permitirá ubicar un objeto en distintos puntos de la imagen principal en distintos momentos de la secuencia, de manera que al reproducir el GIF veremos ese elemento en movimiento, como si se desplazase por la pantalla. Una vez creado el GIF hay que guardarlo, clicando en Archivo->Guardar para Web.

3. Cómo hacer un GIF a partir de un vídeo de YouTube

Si no tienes acceso a una suscripción a Adobe Creative Suite, tranquilidad, hay más opciones.

- Ve a GIPHY.com y haz clic en Crear.

- Añade la url del vídeo que quieres convertir en GIF.

- Busca la parte del vídeo que quieras capturar y elige la duración. Si eliges una duración mayor en el control deslizante superior, se añadirá más tiempo después de la "hora de inicio" que selecciones en el control deslizante inferior.

Puedes añadir texto o darle vida al GIF con stickers, filtros o incluso notas a mano. También puedes añadir hashtags si quieres que la gente encuentre tu GIF y lo comparta.

No te olvides de lo más importante: sube tu GIF a GIPHY. Y con eso, ¡ya está! Para incluir el GIF en tus publicaciones en las redes sociales, simplemente inserta el enlace de Giphy o descarga el archivo Giphy y adjúntalo.

Puedes seguir estos mismos pasos para subir un GIF que hayas hecho tú mismo. Solo tienes que añadir un enlace a la URL del GIF en lugar del enlace del vídeo de YouTube al principio.

También puedes seguir estos pasos para crear un GIF a partir de tu propio vídeo. Primero súbelo a YouTube y después haz como te acabamos de indicar. ¿Ves qué fácil?

4. Cómo hacer un GIF en el móvil

Aplicaciones móviles como GIPHY Cam te permiten hacer GIFs desde tu teléfono. Son muy fáciles de usar: si alguna vez has usado Snapchat, puedes manejar GIPHY Cam sin problemas. Y si no has usado Snapchat... también.

5. Cómo crear GIFs con grabación de pantalla

Pulsa el botón de foto para hacer una ráfaga corta de fotos, o mantenlo pulsado más tiempo para crear un GIF más largo.