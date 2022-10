Las compras por internet son una práctica habitual. Tanto que en el año 2020, alrededor del 23% de todas las compras que se hicieron se realizaron online, según Statista. El 72% de los internautas españoles de entre 16 y 70 años (22,5 millones de personas) realizó pedidos en tiendas online ese mismo año, según un estudio de IAB Spain y Elogia.

Comprar por internet es cómodo, no hay que hacer colas y, entre otras cosas, permite comparar precios en distintos establecimientos sin moverte de casa. Pero junto a las ventajas de comprar online, hay inconvenientes: además de no poder probar y ver el producto antes de adquirirlo, existe el riesgo de acabar comprando en una web fraudulenta o de que los datos de la tarjeta sean robados.

No obstante, tranquilidad, la mayoría de los sitios web de compras en internet son perfectamente legítimos. Un poco de sentido común, prudencia y conocer los consejos que te contamos a continuación reducirán los riesgos.

Guía para comprar de forma segura: lo básico

1. Una conexión segura:

empieza por hacerlo bien desde el principio: la conexión a internet desde la que hagas una compra online debe ser segura. Olvídate de conectarte con redes wifi públicas de restaurantes, hoteles, cafeterías o aeropuertos para comprar o para conectarte con tu banco. La regla de oro es simple: no uses un wifi público para nada que requiera el envío de información personal.

La razón de tanta precaución es que el wifi público suele ser inseguro y la información que envíes mientras esté conectado a estas redes puede ser interceptada de manera sencilla.

Si necesitas conectarte desde el ordenador y no tienes wifi, es más seguro que lo hagas utilizando los datos de tu móvil compartiendo datos.

2. Revisa las críticas:

busca lo que se dice de esta tienda en buscadores, redes sociales y foros. Esto es muy útil en especial cuando vas a comprar en una web que no conoces. Si ves que todas las críticas son exageradamente positivas, o con fecha cercana, desconfía.

3. Usa una tarjeta prepago o Paypal:

4. Fíjate en los detalles:

Trucos para comprar por internet de forma segura

muchos expertos recomiendan tener una tarjeta solo para las compras por internet, que uses a modo de tarjeta prepago. Usar Paypal o algún otro sistema de pago similar como Stripe, Apple o Google Pay también hará que las posibles estafas sean más complicadas y los estafadores no podrá hacerse con tus datos personales y bancarios porque no tienes que dar los datos de tu tarjeta.antes de decidirte a comprar, navega por la web y visita varias secciones. Asegúrate de que al menos parece un sitio de fiar.

1. Es de lógica, pero los sitios web de comercio electrónico más conocidos son más fiables. Aun así, las grandes empresas también puedes ser atacadas. El tipo de hackeo más frecuente es el llamado pharming, en el que los piratas hacen una web falsa copiando a la original con el único fin de robar tu información. Presta atención a las direcciones web, fíjate bien en cómo está escrita porque puede ser una suplantación.

3. Mantén el antivirus y el software de tus equipos actualizados para estar más protegido.

4. Utiliza contraseñas seguras.

5. Desconfía de los chollos. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.

6. Verificación en dos pasos: muchos bancos ya tienen el sistema de verificación de dos factores por el que antes de pagar en una página web debes demostrar que eres tú quien está haciendo la compra. La forma más común de hacerlo es con un código único, enviado por mensaje de texto, al número de teléfono registrado por el cliente. También se puede hacer con una pregunta de seguridad, el inicio de sesión en la aplicación de banca móvil o el escaneo de la huella dactilar.

Cómo saber si una web es segura

Busca las siguientes indicaciones para saber que la web donde estás comprando es segura:

1. Aparece un símbolo de candado en la barra de direcciones junto a la dirección del sitio web.

2. La dirección del sitio web empieza por https://. La "s" significa seguro, que la información que se transmite está cifrada.

3. La barra de direcciones sale en color verde en la mayoría de los navegadores.

4. Certificado válido: al darle sobre el candado aparece información sobre el certificado. Si recibes una advertencia sobre el certificado, abandona el sitio web.