Los picores vaginales se dan con relativa frecuencia. Mantener la salud de las partes íntimas es muy importante para el bienestar general. A veces, cosas tan aparentemente sin importancia como vestir prendas demasiado ajustadas, ropa interior sintética o utilizar un jabón inapropiado, pueden provocar picor, o incluso el desarrollo de infecciones vaginales.

Las causas más habituales detrás de los picores vaginales son las infecciones y las reacciones alérgicas, pero hay otros posibles desencadenantes. Este molesto síntoma también puede darse durante la menopausia. Además, puede indicar que existe una alteración en el pH de la zona íntima, o sugerir la existencia de alguna enfermedad ginecológica.

En ocasiones, el picor es tan intenso que afecta al desempeño normal de la vida de la persona que lo padece. Por eso, en este artículo compartimos varios trucos para aliviar el picor vaginal que puedes probar.

Pero, antes de nada, conviene estar seguros de la terminología. En ocasiones se utiliza la palabra 'vagina' cuando, en realidad, se quiere decir vulva. La vagina es solo una parte de la vulva, la parte interior.

La vulva es la parte de los genitales que está en el exterior del cuerpo, como los labios, el clítoris, la uretra y el orificio vaginal. En este artículo, hablamos del picor que afecta a la vagina, a la vulva o a ambas. Es decir, no solo a la vagina.

¿Por qué se produce el picor vaginal?

Los picores vaginales pueden tener diferentes causas.

1. Contacto con irritantes: algunas, sustancias comunes que irritan la vagina son:

Cremas

Pomadas

Detergentes

Jabones fuertes

Anticonceptivos tópicos

Artículos de tocador perfumados

2. Problemas cutáneos: el eccema y la psoriasis pueden provocar picor y enrojecimiento en la zona genital.

3. Infecciones vaginales bacterianas: además del picor, también pueden aparecer un flujo vaginal con mal olor.

4. Infección por hongos: los hongos están normalmente presentes en la vagina, pero no causan problemas. Pero cuando su crecimiento no se controla, puede producirse una molesta infección, también conocida como candidiasis vaginal. Los síntomas son picor, ardor y flujo espeso y blanquecino que puede o no oler. Si has tomado antibióticos recientemente, pueden ser los culpables, ya que estos pueden destruir las bacterias buenas (que mantienen a raya a los hongos) junto con las malas. El embarazo o la diabetes no controlada también pueden provocar infecciones por hongos.

5. Menopausia: durante la menopausia, bajan los niveles de estrógeno en el cuerpo, lo que provoca sequedad vaginal. A veces, una vagina seca puede provocar picor vaginal.

6. Estrés: el estrés puede provocar picores vaginales, ya que afecta al sistema inmunitario.

7. Enfermedades de transmisión sexual: algunas enfermedades como la gonorrea, la clamidia, el herpes genital o la tricomoniasis causan picor en la vagina. También puede darse el caso de que haya una infestación de ladillas, parásitos en el vello púbico que se transmiten generalmente a través de las relaciones sexuales.

8. Depilación: quitar el bello de la zona púbica y, sobre todo, de la vulva, puede causar picores cuando este vuelve a salir. El vello actúa como una protección natural, así que las depilaciones que eliminan por completo todo el vello pueden producir picor, entre otros síntomas.

Cómo quitar el picor vaginal sin medicamentos

Compresa fría: coloca una compresa fría o una toalla en la zona labial para aliviar las molestias. Del frío puede ayudar a disminuir la sensación de picor. Para enfriar las compresas, puedes meterlas un rato en el congelador.

Baño de asiento: toma un baño de asiento con agua que cubra las zonas genital y rectal. Hay quien recomienda poner manzanilla en el agua porque esta hierba tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias y antisépticas. Si quieres probarlo, haz una infusión de manzanilla y déjala enfriar. Haz el baño de asiento con esa agua durante unos 15 minutos. Después, vístete sin aclararte.

Come yogur: este alimento te ayudará a mantener el equilibrio de la microbiota y es especialmente recomendado si tienes tendencia a tener hongos en la zona vaginal.

Infusiones de albahaca, romero, caléndula o salvia: estas plantas propiedades antibacterianas y antifúngicas, de modo que pueden ser de ayuda en el caso de infecciones en la vagina. Se recomienda beber dos veces al día para reducir el picor.

Consejos para prevenir los picores vaginales

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para prevenir el picor vaginal y mantener una buena salud vaginal.

Lava la zona genital solo con agua y, si necesitas jabón, que sea suave e hipoalergénico.

Evita los jabones perfumados y todo tipo de lociones o desodorantes, sprays vaginales o duchas vaginales. ¡Tu olor natural está bien!

Evita los baños de burbujas.

No te quedes el bañador o con ropa mojada o húmeda.

Utiliza ropa interior de algodón, que absorbe bien la humedad, y cámbiate a diario.

Emplea métodos de barrera cuando mantengas relaciones sexuales.

Límpiate siempre de delante hacia atrás para mantener las bacterias de las heces alejadas de la vulva y la vagina.

No uses papel higiénico perfumado.

No utilices ropa que se ajuste mucho en la zona íntima porque impiden la transpiración y favorecen la humedad.

Utiliza compresas en lugar de tampones si tienes una infección o tendencia a tenerlas.

Mantén una limpieza anal adecuada. Lava la zona después de cada deposición para evitar que gérmenes y microbios acaban siendo arrastrados hacia la vagina

Tratamientos médicos para el picor vaginal

Si los remedios caseros no funcionan o si la situación claramente requiere una visita al médico, entre las opciones de medicación que puede haber están las siguientes, según EverydayHealth.

Crema de corticosteroides, como hidrocortisona o clobetasol.

Metronidazol (Flagyl), gel de metronidazol (MetroGel) o crema de clindamicina (Cleocin) para la vaginosis bacteriana o la tricomoniasis.

Antibióticos, en el caso de ser diagnosticada con una infección de transmisión sexual, como clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.

Crema o supositorio antifúngico, como miconazol, clotrimazol, butoconazol o tioconazol; o un medicamento antifúngico, como fluconazol para las infecciones por hongos.

Estrógenos para el picor causado por cambios hormonales.

Antihistamínicos para aliviar la irritación o las reacciones alérgicas.

El picor vaginal o vulvar es muy molesto, tanto que puede llegar a ser desesperante, pero no suele ser grave. No obstante, si estás preocupada, no dudes en ponerte en contacto con un profesional sanitario. En todo caso, si el picor se prolonga durante más de una semana o tienes alguna ampolla en la vulva o problemas y dolor para orinar, ve al médico.