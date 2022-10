Cada vez más niños y adolescentes tienen problemas de visión y han de llevar gafas. En España, el 5,9% de los niños y niñas de 6 a 12 años son miopes. Con respecto a los adolescentes, 2 de cada 5 lo son. En la franja de universitarios, la cifra asciende al 62,5%. Pero ¿por qué aumentan tanto los problemas de visión? ¿Por qué debemos tratarlos y consultarlos?

Con motivo del Día Mundial de la Visión (13 de octubre), la asociación Visión y Vida ha presentado una nueva edición de la campaña Ver para Aprender dedicado este año a la salud de los adolescentes, a chicos/as entre 12 y 18 años.

Debemos tener en cuenta, tal como avisan desde esta asociación, que casi el 60% de las familias no revisa el estado de visión actual de sus hijos/as porque no se quejan de molestias. Sin embargo, es importante hacerlo ya que visión y aprendizaje están muy relacionados. Según explican los responsables de esta campaña, "uno de cada tres casos de fracaso escolar se relaciona con un problema visual y se estima que uno de cada tres menores (31%) podrían tener un problema de visión no corregido, mientras que solo el 11,4% de las familias llega a sospecharlo".

Así y según afirma Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, el objetivo que se pretende con esta campaña que se realiza anualmente, desde hace 6 años, es el de lograr concienciar sobre la importancia de controlar el estado de salud de la visión. El año pasado, esta campaña iba dedicada a niños y niñas de Educación Primaria y este año a la población adolescente (12-18 años) donde la miopía crece -según los expertos- a un "ritmo alarmante".

De hecho, añade Alsina, que "en 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la miopía era la nueva pandemia del s.XXI y si no hacemos nada para evitarlo, en 2050 la mitad la población (52%) será ya miope".

Por qué aumenta la miopía y claves para cuidarla

Para contextualizar mejor esta nueva campaña (la sexta edición de Ver para Aprender) y para entender mejor la importancia de cuidar y revisar la visión, la entidad ha publicado un informe recopilatorio bajo el título 'La prevalencia de miopía en España entre la población más joven' en la que se destacan algunos datos:

En España, la miopía afecta al 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 y al 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años.

La tasa de prevalencia no deja de aumentar en graduación y en número de afectados entre las generaciones de nativos digitales.

El 5,9% de los menores de 6 a 12 años ya es miope, muchos de ellos podrían superar la barrera de las 6 dioptrías.

Así y como explicamos en este artículo, cuando el ojo supera las 6 dioptrías, pueden aparecer problemas a nivel visual como por ejemplo, el deterioro de la retina. Por lo que es importante, tener a mano una serie de recomendaciones para cuidarla hacernos revisiones anualmente para tenerla controlada. Así y según refieren los expertos de esta campaña "el 40% de las personas con más de 8 dioptrías corre el riesgo de perder su visión debido a enfermedades de retina".

Por otro lado, y con respecto a los nativos digitales, los expertos de esta campaña, explican que efectivamente tienen un crecimiento de su miopía muy alarmante: "en cinco años, el ratio es de -3 o -3,75 dioptrías para uno de cada diez (0,75 dp por año), -2 o -2,75 dp para el 28,2% y -1 o -1,75 dp para el 26%. Muchos de estos jóvenes superarán las tasas de riesgo".

No debemos olvidar que uno de los factores claves de la aparición de la miopía, así como su desarrollo son los factores genéticos y hereditarios, por lo que en estos casos, aunque la miopía aumente, es importante intentar retrasar al menos esa progresión, siguiendo una serie de consejos o recomendaciones.

Los factores que hacen aumentar la miopía son los siguientes:

Factores genéticos

Pasar poco tiempo al aire libre

Tabaquismo

Nivel de estudios: las personas con estudios superiores son un 26% más miopes que aquéllas con estudios primarios.

Uso de pantallas: aquellas que las usan en su jornada laboral son miopes en un 58% frente al 14,3% de aquellos que no.

Algunas recomendaciones para intentar cuidar nuestra visión son las siguientes (aquí podéis encontrar más información)