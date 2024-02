En España, un 10% de los hombres y el 7% de las mujeres tiene apnea del sueño , un trastorno del sueño que se coloca entre los tres más comunes de la población, después del insomnio y del síndrome de piernas inquietas. "Todos durante la noche podemos tener alguna parada, pero si se hacen más de 5 por hora podríamos estar hablando de una apnea obstructiva del sueño (también llamada simplemente apena del sueño)", explicaba a laSexta.com la neumóloga Olga Mediano.

Ahora, y para los pacientes que no toleran el tratamiento habitual, el Hospital del Mar, en Barcelona es el primero en Cataluña y uno de los primeros de España en apostar por una nueva alternativa para la apnea del sueño: se trata de una cirugía mínimamente invasiva en la que se implanta un neuroestimulador sobre el nervio que controla el movimiento de la lengua de los pacientes para tratar la apnea del sueño.

Tal como explican desde este centro público, esta cirugía "permite ofrecer una alternativa para las personas que no toleran el tratamiento estándar, la CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias), un dispositivo que transmite presión a la vía aérea a través de una mascarilla que hay que llevar durante las horas del sueño para asegurar una buena respiración nocturna".

Casi la mitad de los pacientes con apena del sueño no toleran el tratamiento con CPA: "Son pacientes no tributarios de otros tratamientos de la apnea del sueño, a quien, hasta ahora, no podíamos ofrecer ninguna alternativa si no suportaban el abordaje estándar de la apnea", tal como explica el Dr. Jacinto García-Lorenzo, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Mar. "Ahora, con esta nueva alternativa, disponemos de una terapia segura y eficaz a largo plazo para tratarlos".

La apena del sueño provoca que el paciente se despierte de forma no consciente y provoca que no descanse, que tenga somnolencia durante el día y trastornos neuropsiquiátricos, metabólicos, respiratorios y cardíacos.

Por su lado, los factores de riesgo para desarrollar este trastorno del sueño son, tal como explican desde este hospital: la obesidad, el envejecimiento o sufrir insuficiencia cardíaca o renal, entre otros. Provoca además, la reducción de la calidad de vida, así como un posible incremento de la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y del riesgo de muerte. De ahí, la importancia de tratar y de vigila este trastorno del sueño.

Implantación del neuroestimulador debajo de la lengua

La implantación de este neuroestimulador se hace gracias a una incisión de solo seis centímetros bajo la mandíbula del paciente y que tiene como objetivo buscar que entre en contacto con las dos ramas, a cada lado de la lengua, del nervio hipogloso, que es el que controla el músculo geniogloso, el de más volumen de la lengua.

"Se trata de un dispositivo de última generación, Nyxoah-Genio, y es el único de este tipo existente en el mercado que actúa sobre ambos lados de la lengua. Y es una cirugía funcional de la vía aérea superior, el objetivo de la cual es incrementar la cantidad de aire de la vía aérea durante el sueño a través de la implantación de un neuroestimulador que actúa selectivamente sobre las fibras del nervio hipogloso, encargado de los movimientos de la lengua", explica la Dra. Paula Mackers, médica adjunta del Servicio de Otorrinolaringología, especialista en roncopatía y apnea del sueño, y responsable del proyecto.

Es por tanto, "una cirugía funcional de la vía aérea superior y su objetivo es incrementar la cantidad de aire de la vía aérea durante el sueño a través de la implantación de un neuroestimulador que actúa selectivamente sobre las fibras del nervio hipogloso, encargado de los movimientos de la lengua", expone la doctora.

Ocho semanas después de la cirugía es cuando se activa este dispositivo. A partir de este momento, "el paciente solo se tiene que poner una pegatina sota el mentón para sujetar el chip de activación. "Esta estimulación hace que los músculos de la lengua se contraigan, con la intención de mantener abiertas las vías respiratorias", señala por su parte, el doctor García-Lorenzo. Y sólo hay que llevar a cabo la activación durante las horas de sueño y el paciente no muestra ningún signo exterior de la implantación del equipo.

Las primeras cirugías se llevaron a cabo el pasado 21 de setiembre sin ninguna complicación, en dos pacientes, de 52 y 67 años, con apnea del sueño grave y en los cuales no habían funcionado otras alternativas terapéuticas.

"Ahora los dos pacientes tratados ya han activado los dispositivos y han notado una inmediata mejora en la calidad de su sueño. Se podrán beneficiar personas con apnea del sueño moderada y severa y que superen la prueba (videosomnoscopia de sueño inducida por fármacos) que avalen su idoneidad para someterse al procedimiento y que cumplan los criterios de inclusión", concluyen los profesionales.