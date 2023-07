Una de las claves más importantes en alimentación y en nutrición es saber escoger alimentos saludables y huir de los ultraprocesados (éstos mejor tomarlos solo de forma ocasional y no de forma regular en nuestra dieta). Igualmente, en el desayuno del han dicho toda la vida que es la comida más importante del día, aunque realmente no sea del todo así.

Y es que sobre el desayuno circulan muchos mitos, pero al igual que en las demás comidas del día, éste debe incluir alimentos saludables y nutritivos. Según explica, en el video, a laSexta Ana Laja, doctora, nutricionista y farmacéutica, los alimentos que debe llevar realmente un buen desayuno: fruta entera o vegetales, proteínas como los huevos por ejemplo, o las grasas saludables como son por ejemplo, el salmón o el aguacate.

Lo importante sería huir de las grasas saturadas o harinas refinadas, estos grupos de alimentos -como hemos dicho- es mejor dejarlos para tomar sólo en ocasiones y no de forma regular en la dieta. No se trata de prohibir sino simplemente de no tomarlos de forma regular.

Así lo explicaba también en este artículo: Fuera mitos: qué desayunar y cuánto si quieres adelgazar: "Podemos desayunar lo que queramos siempre y cuando esos alimentos sean sanos y lo más materia prima posible". Es importante -no obstante, incluir una pieza de fruta entera (que no sea en zumo), una fuente de proteínas y grasas saludables como por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva o los frutos secos.