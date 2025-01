Los humanos tendríamos ya anticuerpos capaces de reconocer al virus de la gripe aviar, según un estudio

La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa, causada por un virus que afecta principalmente a las aves, aves de corral y aves acuáticas silvestres. También, raras veces, puede contagiar a mamíferos, incluido a los humanos. Pero una cepa del tipo A H5N1 se ha adaptado para circular en un gran número de animales, desde hurones a vacas lecheras.

No obstante, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ahora las infecciones en seres humanos por virus de la gripe aviar han sido "escasas y esporádicas", pero "aquellas personas que viven o visitan regiones donde hay brotes activos en aves u otros animales, deberían tomar precauciones", esto es, si presenta síntomas compatibles con gripe, es importante consultar con un profesional. Esta cepa altamente patogénica llega a letalidades superiores al 50%

Y así, y según este organismo, el riesgo de gripe aviar en personas es bajo, pero tienen más riesgo "aquellas personas que están en contacto con aves de corral infectadas (vivas o muertas) o con entornos contaminados, como granjas o mercados de aves".

Este pasado 2024, la preocupación estaba fundamentalmente en EEUU, ya que, según datos del mes de diciembre, recogidos por el ministerio de Sanidad, señalaban que "desde finales de marzo de 2024, EEUU ha notificado infecciones por el virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) A(H5N1) en 720 rebaños de granjas lecheras de al menos 15 estados", y "el 1 de abril de 2024, las autoridades sanitarias notificaron el primer caso humano de gripe A(H5N1) en un trabajador de una granja de Texas que había estado expuesto a vacas lecheras infectadas".

La OMS advertía, además, hace escasos 15 días, de la amenaza de la gripe aviar tras ser 2024 el año con más contagios desde 2015: en 2024 se registraron 81 casos de gripe aviar (H5N1) en humanos, la cifra más alta desde 2015 y solo en las dos primeras semanas de 2025 ya se han registrado dos casos en EEUU, uno de ellos mortal, y otro en Camboya.

Ante estos datos, la OMS pedía a todos los países "fortalecer su bioseguridad en granjas, mediante tests y vigilancia y dando equipamiento de protección a los trabajadores en riesgo" y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, renovó "su llamamiento a todos los países con brotes de H5N1 en animales (millones de ellos, sobre todo aves, se han visto afectados desde que se conocieran los primeros casos) para que compartan los resultados de análisis y secuenciaciones del genoma del virus".

De este modo, la preocupación no estaría solo en las aves, sino en la expansión del virus a otros animales como a las vacas lecheras, y a cerdos (tal como ha pasado en Oregón, EEUU). Tal como explica este artículo de Newtral.es, es particularmente preocupante que infecte a cerdos por su potencial para generar virus pandémicos. "El virus que está afectando a las vacas lecheras también tiene unas mutaciones que acercan a este H5N1 a los humanos", por lo que "según un estudio publicado en Science, está a una sola mutación de que nos afecte".

Nuevo estudio

En este contexto, este viernes 24 de enero de 2024, un equipo de investigadores de EEUU, liderados por Jared Feldman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publica un importante estudio en la revista Science Immunology.

Los resultados muestran que "las personas presentan anticuerpos capaces de reconocer este tipo de virus" lo que podría suponer, según los autores, "una primera línea de defensa" en caso de pandemia.

Esto significaría que la mayoría de las personas sanas no deberían enfermar gravemente, aunque los anticuerpos no puedan frenar el contagio o la transmisión.

Estas conclusiones se desprenden tras haber realizado análisis de los llamados linfocitos B a 7 personas sanas, en las que no se había documentado ninguna exposición a virus de la gripe H5, como el de la gripe aviar. Igualmente, este tipo de estudios allanan el terrero para el desarrollo o mejora de nuevas vacunas.

Tal como declara a SMC España, Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, este estudio "implica que estamos preparados para que nuestro sistema inmune responda rápidamente si somos infectados por virus H5, lo cual podría disminuir los casos de enfermedad severa en el caso de una pandemia".

Las células caracterizadas, agrega el doctor, "no dejan de ser un componente minoritario y se sabe que infecciones en humanos con H5 pueden ser mortales, ya que esto ha ocurrido aunque con muy poca frecuencia anteriormente".

No obstante, y aunque los datos indican que "responderíamos muy rápidamente a vacunación de un modo favorable, y que seguramente solo se necesite una dosis de vacuna para lograr protección, ello no implica que si se desencadenase una pandemia de H5 esta no sea de una severidad incluso mayor que la de SARS-CoV-2".

Ahora bien, tal como continúa García-Sastre a SMC España- "no podemos estar seguros de cuánto de severa sería esta pandemia, si es que ocurre porque, aunque ayuden los anticuerpos que ya tenemos, aún necesitamos expandir estos anticuerpos durante la infección para eliminar por completo el virus, y si el virus replica muy rápido, la expansión de anticuerpos podría llegar demasiado tarde para algunas personas, desarrollando entonces enfermedad severa".