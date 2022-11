Los huevos gustan y mucho y además, nos salvan de mil cenas. Y eso Mercadona lo sabe. Por ello, su nuevo producto son unos huevos fritos a la plancha envasados al vacío por 1,80 euros. Mejor dicho, unos huevos a la plancha que suelen ser más sanos que los huevos fritos en sí (aunque eso depende de cómo los cocinemos).

Como no, el producto -como muchos de los que lanzan estos supermercados- se hecho viral en redes sociales, pero ¿es tan malo como parece o lo pintan? Lo cierto es que no, que estos huevos no son tan malos como algunos dicen. Pero como todo o casi todo, tiene sus matices, sus peros, sus pros y sus contras.

No obstante, antes de empezar a "analizar" el producto, sabemos decir que lo huevos son un alimento saludable, quizá uno de los más saludables: el huevo es la proteína animal por excelencia (por su contenido en aminoácidos esenciales), es saciante, versátil y económico, o al menos, más barato que otros productos. Y no, no son perjudiciales para el colesterol (las personas con niveles de colesterol elevados pueden tomar, según los expertos, unos 3 huevos a la semana).

El huevo, tal como explicamos en este artículo, es un alimento con una alta densidad nutricional: contiene gran cantidad de vitaminas y minerales, siendo los más destacados las vitaminas A, D, E y K y entre los minerales, el fósforo, calcio y el potasio. Y además, si no hay contrindicaciones, se pueden tomar todos los días.

Los pros y los contras de los huevos de Mercadona

Lo primero que debemos tener en cuenta es que "estos huevos, aunque estén envasados al vacío, no pierden estas propiedades nutricionales", afirma a laSexta.com Natalia Moragues (@moraguesnatalia) conocida dietista-nutricionista y farmacéutica y CEO del Centro de medicina y nutrición Alvida (Sevilla).

En segundo lugar, es importante hablar de su salubridad: "Al ser un huevo que está cocinado y pasteurizado y que está además, envasado al vacío, disminuye el riesgo de ciertas patologías e intoxicaciones alimentarias como por ejemplo, la salmonella. De hecho, casi más que manipulando huevos normales", añade la experta.

Y en tercer lugar, hablemos ya de sus utilidades. ¿Las tiene realmente? Lo cierto es que, sostiene Moragues, "este tipo de productos son muy útiles en colectividades (por ejemplo, en comedores) porque se pueden calentar muchos a la vez y no se pierde tiempo". Pero quizá en las casas, para uso casero, a priori no serían tan útiles ¿O sí?

"Nos resulta raro comprar para casa, unos huevos envasados al vacío ya es muy fácil y además no se tarda nada en hacer unos huevos a la plancha o fritos, o una tortilla francesa, unos huevos revueltos o cocidos. Pero para determinadas poblaciones, este producto puede venir muy bien y resultar útil", explica la experta.

"Por ejemplo, para embarazadas, que no pueden tomar cruda la yema de huevo por riesgo de salmonella, pero al estar pasteurizados y a baja temperatura, se consigue una yema líquida que es segura. También para niños que empiezan a quedarse solos en casa pero que no es aconsejable que usen una sartén estando solos; y sobre todo para personas con discapacidad o con dificultades de movilidad", indica Moragues.

Y esto último es lo que precisamente han alegado algunas personas en redes sociales: que para aquellas personas que tienen dificultades físicas para cocinar, este tipo de productos puede venirles muy bien para facilitarles la vida. "No sabemos si Mercadona ha pensado en este tipo de target a la hora de elaborar este producto".

Pero lo cierto es que este producto también tiene sus contras. Y además contras importantes. Por un lado, su precio (1,80 euros) y por otro lado, no es sostenible.

Los contras del producto: un precio alto (1,80 euros) y poca sostenibilidad

"Realmente, el precio es elevado: 1,80 euros, cuando esto es lo que nos costaría una docena de huevos y además no es un producto sostenible, al estar envuelto en plástico. Y tenerlo además que calentar en plástico en el microondas", sostiene la experta.

Por lo que "entiendo que el producto puede ir dirigido a un grupo muy concreto de personas y ocasiones, y no para tenerlo en casa o para tomarlo de forma regular, ya que son caros y poco sostenibles", concluye Moragues.