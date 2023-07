De nuevo elecciones, esta vez elecciones generales y de nuevo, nos volvemos a hacer las mismas preguntas de siempre: ¿Qué significa voto en blanco, voto nulo o abstención? ¿A qué hora cierran los colegios electorales? ¿Hasta qué hora puedo votar? ¿Cómo se vota o se tacha la papeleta del Senado?

Apenas unos minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase las elecciones, las búsquedas en Internet sobre estas cuestiones ya empezaron a crecer. Y no hacía ni 24 horas que habíamos ido a las urnas. Sin embargo, hacernos todas estas preguntas de siempre tiene su porqué.

"La repetición de preguntas sobre gestiones a realizar a pesar de conocer lo que hay que hacer, puede estar influenciada por diversos factores psicológicos y situacionales", explica a laSexta.com Miren Eguiara Arrázola, psicóloga y terapeuta con especialización familiar-sistémica del Instituto Psicológico Claritas (Madrid).

1. Incertidumbre

Tal como explica esta profesional, aunque sepamos lo que tenemos que hacer puede ocurrir que sintamos cierta inseguridad sobre si estamos tomando la decisión correcta, más si cabe en la elección de cómo y a quién queremos votar. Por ello, buscamos validar y reafirmar nuestras decisiones preguntando constantemente.

2. Miedo al error

Es sin duda otro de los motivos, en especial cuando la gestión que tenemos que realizar es importante y tiene consecuencias que son significativas. "En el proceso que estamos analizando, pueden existir detalles específicos o nuevas actualizaciones que nos generen dudas", señala Eguiara.

3. Confirmación y validación

En muchas ocasiones, hacer preguntas sobre gestiones que ya conocemos es una forma de confirmar nuestra comprensión y cerciorarnos de que el procedimiento que estamos siguiendo es el correcto.

4. Falta de automatización

El hecho de que sigamos cuestionándonos temas relacionados con las elecciones puede estar relacionado con la falta de automatización de dicho proceso o con la complejidad de las gestiones que entraña, explica esta profesional.

"Puede que los procedimientos a seguir no sean intuitivos o no estén bien establecidos. Cabe la posibilidad de que necesitemos repasarlos en varias ocasiones para confirmar que no nos hemos saltado ningún paso importante. Esto puede ocurrir con el voto por correo, ya que es preciso seguir los pasos rigurosamente para que nuestro voto sea contabilizado".

5. Sesgo de confirmación

Es un sesgo muy estudiado en psicología que significa o viene a decir que "las personas tienen la tendencia a buscar información que confirme sus creencias preexistentes. A pesar de que podamos conocer el procedimiento a seguir, el reafirmar nuestro conocimiento genera una sensación de calma, tranquilidad y seguridad de que se está procediendo de manera adecuada", indica esta psicóloga.

6. Efecto de la curva del olvido

Sí, puede ser otra de las razones. Este efecto —explica la experta del Instituto Claritas— establece que tendemos a olvidar información con el tiempo si no la reforzamos. A pesar de haber buscado información en Internet previamente, es posible que detalles específicos se nos hayan olvidado. Por lo tanto, volvemos a recurrir a la búsqueda de información para refrescar nuestra memoria.

7. Ansiedad de información

Este fenómeno hace referencia a la sensación de ansiedad o preocupación por no tener suficiente información. "En un contexto político, la búsqueda constante de información se puede realizar con el fin de tomar decisiones informadas y evitar así el sentimiento de inseguridad con respecto a nuestro proceder", argumenta.

¿Sobrecarga de información?

No podemos obviar que vivimos en una sociedad en la que prácticamente todos tenemos un teléfono móvil entre las manos. Por lo que, tal como explica Eguiara, "con un simple 'clic' tenemos acceso a todo tipo de información de manera instantánea, y esto tiene sus consecuencias e implicaciones".

Esto es, "la facilidad y rapidez que tenemos para obtener información nos puede generar una sensación de tranquilidad, seguridad y control. Podemos saber las respuestas a aquello que nos planteamos en cuestión de segundos. Internet, nos ofrece una amplia variedad de perspectivas y visiones de la información. Y también este acceso rápido puede proporcionar una forma de validación social. Podemos encontrar experiencias o consejos de otras personas en línea, para así sentirnos respaldados en nuestras elecciones", sostiene la experta.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que "una búsqueda excesiva de información puede generar un efecto contrario: la sobrecarga de información o dificultad para tomar decisiones puede darse debido a una sobreabundancia de opciones". Por ello, y para todo en general, "es clave equilibrar la búsqueda de información con la capacidad de toma de decisiones y confiar en nuestra intuición y conocimiento", concluye Eguiara.