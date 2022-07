En la masterclass 'A fuerza de talento', Vicky Sevilla habla sobre la importancia de fijarse metas realistas. Objetivos que le permitan trabajar y disfrutar de lo que hace.

"Es importante tener una meta, pero una meta realista. Al principio me costaba entender mucho a la gente que no veía las cosas como lo hacía yo. Creo que nos tenemos que mantener en un 7 - 8 de calidad y no estar siempre sobre el 10", asegura la chef de una estrella Michelin.